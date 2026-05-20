Meghozták a súlyos ítéletet Arne Slotról, szóba került Szoboszlai is
A Liverpool idei kiábrándító szereplése kapcsán egyre több helyről éri támadás a holland szakembert. Az angolok szerint Arne Slot ideje lejárt a klub kispadján.
Arne Slot továbbra is a Liverpool vezetőedzője, annak ellenére, hogy a tavaly még bajnoki címet ünneplő csapatából idén egy sokkal hullámzóbb, gyakran középszerű együttest formált. A Vörösök ebben a szezonban nemcsak a trófeáktól, de még a Premier League dobogótól is jócskán elmaradtak. Ennek ellenére a klubvezetés egyelőre kitart mellette, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a holland szakemberrel a kispadon vágnak neki a következő idénynek is. Pedig a liverpooli fejeseken kívül már mindenki a távozását követeli.
Arne Slot mindent tönkretett Liverpoolban?
Az angol Football365 portál brutálisan kritikus ítéletet fogalmazott meg a 47 éves menedzserről, összegyűjtve azokat az érveket, amelyek szerint az egyetlen jó döntés a menesztése lenne.
A cikk kiemeli, hogy Kerkez Milos és Hugo Ekitiké kivételével Slot nyári igazolásai csődöt mondtak, miközben több korábban remek teljesítményt nyújtó játékos formája is visszaesett az irányítása alatt.
A másik liverpooli magyar, Szoboszlai Dominik is szóba kerül: a portál szerint nehezen magyarázható, hogy egy ilyen kaliberű játékos, aki ráadásul az együttes húzóembere, gyakran nem a legjobb posztján szerepelt.
Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a Liverpoolt több ellenfél is prédaként kezeli: például a Tottenham öt, míg a Chelsea hat meccses vereségsorozat után is pontot tudott szerezni Arne Slot csapata ellen.
A kritikák között szerepel az is, hogy túl sok pihenőnapot kapnak a menedzsertől a játékosok, amivel kapcsolatban a szurkolók is számtalanszor kifejezték nemtetszésüket.
A Football365 10 érve Arne Slot menesztése mellett:
- A nyári igazolások többsége elhasalt
- Túl sok szabadnapot kap a keret
- Szoboszlait nem a legjobb posztján szerepelteti
- A Liverpool akkor is unalmasan játszik, ha nyer
- Nem találta meg a közös hangot a csapat legnagyobb sztárjával, Szalah-val
- Cseréi sokszor megkérdőjelezhetők
- Számos jobb edző elérhető a piacon
- Feláldozta a Ligakupát a semmiért
- Nemtörődöm hozzáállás a sajtótájékoztatókon
- Idegenben nincs tartás a csapatban
