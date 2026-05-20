Meghozták a súlyos ítéletet Arne Slotról, szóba került Szoboszlai is

A Liverpool idei kiábrándító szereplése kapcsán egyre több helyről éri támadás a holland szakembert. Az angolok szerint Arne Slot ideje lejárt a klub kispadján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 12:30
Arne Slot továbbra is a Liverpool vezetőedzője, annak ellenére, hogy a tavaly még bajnoki címet ünneplő csapatából idén egy sokkal hullámzóbb, gyakran középszerű együttest formált. A Vörösök ebben a szezonban nemcsak a trófeáktól, de még a Premier League dobogótól is jócskán elmaradtak. Ennek ellenére a klubvezetés egyelőre kitart mellette, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a holland szakemberrel a kispadon vágnak neki a következő idénynek is. Pedig a liverpooli fejeseken kívül már mindenki a távozását követeli.

Arne Slot a második liverpooli szezonját biztosan trófea nélkül zárja (Fotó: Shaun Brooks - CameraSport)

Arne Slot mindent tönkretett Liverpoolban?

Az angol Football365 portál brutálisan kritikus ítéletet fogalmazott meg a 47 éves menedzserről, összegyűjtve azokat az érveket, amelyek szerint az egyetlen jó döntés a menesztése lenne.

A cikk kiemeli, hogy Kerkez Milos és Hugo Ekitiké kivételével Slot nyári igazolásai csődöt mondtak, miközben több korábban remek teljesítményt nyújtó játékos formája is visszaesett az irányítása alatt.

A másik liverpooli magyar, Szoboszlai Dominik is szóba kerül: a portál szerint nehezen magyarázható, hogy egy ilyen kaliberű játékos, aki ráadásul az együttes húzóembere, gyakran nem a legjobb posztján szerepelt.

Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a Liverpoolt több ellenfél is prédaként kezeli: például a Tottenham öt, míg a Chelsea hat meccses vereségsorozat után is pontot tudott szerezni Arne Slot csapata ellen.

A kritikák között szerepel az is, hogy túl sok pihenőnapot kapnak a menedzsertől a játékosok, amivel kapcsolatban a szurkolók is számtalanszor kifejezték nemtetszésüket.

A Football365 10 érve Arne Slot menesztése mellett:

  • A nyári igazolások többsége elhasalt
  • Túl sok szabadnapot kap a keret
  • Szoboszlait nem a legjobb posztján szerepelteti
  • A Liverpool akkor is unalmasan játszik, ha nyer
  • Nem találta meg a közös hangot a csapat legnagyobb sztárjával, Szalah-val
  • Cseréi sokszor megkérdőjelezhetők
  • Számos jobb edző elérhető a piacon
  • Feláldozta a Ligakupát a semmiért
  • Nemtörődöm hozzáállás a sajtótájékoztatókon
  • Idegenben nincs tartás a csapatban

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
