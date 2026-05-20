RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: a Fidesz az ukrán gabonatermékek behozatalának tilalmára tesz javaslatot

Fontos videót tett közzé a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 13:12
ukrán gabona kormány Gulyás Gergely

„A Fidesz-frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát” – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban.

GULYÁS Gergely
Fotó: Hegedüs Róbert /  MTI

A politikus kifejtette: „a Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai”, a kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását. A Fidesz-frakció ezért szerdán az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát – közölte.

Azt mondta: ez május 13-ig így volt, azóta a kormány rendeletet hozhatott volna erről, de mindeddig késlekedett, ezért az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.

Úgy fogalmazott, „ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk”. Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy ezt nem szabad megengedni, a jó minőségű magyar termékeket védeni kell – jelentette ki.

Gulyás Gergely kiemelte: ennek érdekében a lehető leghamarabb dönteni kell a kormánynak vagy az Országgyűlésnek arról, hogy ezt a tilalmat újra bevezessék.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu