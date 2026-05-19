A Facebook-kormányzás nem lehet sikeres – Gulyás Gergely összegzett az egy hete alakult kormányról
Tíz napja van megválasztott miniszterelnök és egy hete új kormány Magyarországon.
„Az e heti parlamenti ülést elhalasztották, noha korábban bejelentették, hogy ezen a héten az országgyűlés ülésezik, de nem tud ülésezni, mert a kormány még nem nyújtott be törvényjavaslatokat. A kormány, egyelőre azt látjuk, hogy nem készült fel arra, hogy mi van, hogyha megnyeri a választásokat. Ezért nem tudunk vitatkozni azokkal a javaslatokról, amelyeket korábban megfogalmaztak” – mondta Magyar Péter kormánya kapcsán friss videójában Gulyás Gergely a Facebook-oldalán.
Ennyit a Facebook-kormányzásról
A kormány továbbra is a Facebookon aktív, és természetesen ellenzékben a közösségimédia-használat kifizetődő. A Facebook-ellenzék lehet sikeres, de (...) a Facebook-kormányzás szerintem nem
– fogalmazott Gulyás Gergely.
