Szerencsés fordulat vár erre a csillagjegyre!
A horoszkóp szerint kedden egy csillagjegy örülhet igazán. Fortuna rákacsint egy csillagjegyre.
2026. május 19-én lesz egy csillagjegy, aki szerencsés fordulatnak örülhet. Megtudtuk, kire kacsint rá kedden Fortuna.
A rák csillagjegyre szerencse vár
Kos
Az uralkodó bolygója, a Mars a Bika jegyébe lép, ez lefékezi, lelassítja egy kicsit, de arra nagyon jó, hogy végre egy kicsit önmagával is foglalkozzon. Más szinteken is hat: jó eséllyel találkozhat valakivel egy közös baráton keresztül.
Bika
Kedden a Mars belép az ön jegyébe, és felkelti a vágyát, hogy kifejezze a kreativitását, felébreszti az önben szunnyadó teremtő erőt. Figyelem: a termékenységet is felerősíti, a fogantatást megkönnyíti a következő néhány hétben
Ikrek
A Mars jegyváltása kissé lelassítja ön körül az eseményeket, ami most kifejezetten jót tesz. Több ideje jut átgondolni egy fontos döntést, és közben arra is rájöhet, hogy nem kell mindenre azonnal reagálnia. Egy váratlan beszélgetés új nézőpontot adhat egy régi ügyben.
Rák
Felerősödnek az érzelmek és a megérzések is, úgyhogy most tisztázni tud egy bonyolult ügyet. Könnyebben ráhangolódik másokra, és pontosan megérzi, mire van szüksége annak, aki közel áll önhöz. Munkahelyi vagy családi ügyben szerencsés fordulat jön!
Oroszlán
A Mars hatása miatt ma különösen fontos lesz ön számára az elismerés és a sikerélmény. Olyan helyzetbe kerülhet, ahol megmutathatja, mennyi kitartás van önben. Egy kisebb konfliktus gyorsan elsimul, ha nem ragaszkodik hozzá minden áron, hogy ön mondhassa ki az utolsó szót!
Szűz
Az, hogy a Mars földelemű jegybe lép, önnek nagyon jó hír. Jó ritmusban halad a feladataival, nagyon jó most az időérzéke és az időzítése a fontos dolgokban. A mai nap kedvez a hosszabb távú terveknek, különösen pénzügyi vagy munkával kapcsolatos ügyekben.
Mérleg
Kapcsolati ügyek kerülnek előtérbe. Letisztul önben, hogy ki milyen szerepet tölt be az életében. A Mars energiája szenvedélyesebbé teszi, ugyanakkor érzékenyebben reagálhat a kritikára. Egy nyugodt beszélgetés segít helyretenni egy félreértést, ami ebből a túlérzékenységből fakadhat.
Skorpió
Intenzív nap vár önre, tele erős megérzésekkel és mély felismerésekkel. Valaki olyan oldalát mutathatja meg, amit eddig nem ismert, és ez sok mindent átír önben. Pénzügyekben vagy munkában kedvező fordulat körvonalazódik!
Nyilas
A Bika jegyében járó bolygók kedveznek önnek. Ha fontos dolog van terítéken, hívja segítségül a megérzéseit is. A megfelelő pillanatban meg fogja látni a helyes utat. Figyeljen a jelekre, fogadja el, amit felkínál önnek a sors, de ne feledje: nem elég belépni a kinyíló ajtón. Odabent a siker végül önön és a hozzáállásán múlik.
Bak
A Mars jegyváltása nagy fordulatokat hozhat önnek. Elképzelhető, hogy kezdetét veszi egy kapcsolat, amit valamilyen okból eleinte titokban kell tartani. Érezhet karmikus vonzalmat valaki iránt, vagy vonzódhat valakihez, akiről úgy érzi, hogy valamilyen módon szüksége van a segítségére.
Vízöntő
Kissé nyugtalanabb lehet a megszokottnál, mert egyszerre túl sok minden jár a fejében. Jó ötlet lehet leírnia a terveit vagy rendszereznie a gondolatait, mert így hamarabb tisztul a kép. Ma jöhet egy olyan találkozás is, ami alaposan megbolygatja a szálakat, de csakis pozitív értelemben!
Halak
A Mars jegyváltása erősen hat a szerelmi élet területére. Ha szingli, most felerősödik önben a vágy, hogy elköteleződjön valaki mellett, és nem is kell sokat várnia arra, hogy megjelenjen valaki a színen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre