Minden magyart érinti, fontos határidő jár le hamarosan

A NAV figyelmeztetett. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.19. 07:50
Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség; a határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az 1 plusz 1 százalékos felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot.

Az idén eddig már több mint 1,1 millióan rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról, aki még nem tette meg, online az eSZJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is - írták.

Akinek nincs DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1 plusz 1 százalékos támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról.

Megjegyezték, hogy a civil szervezetnek szánt 1 százalékról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
