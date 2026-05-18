Három titkos összetevőtől lesz szaftos, omlós, ropogós Lázár séf saslikja

Csontos sertés oldalassal dolgozik Lázár séf, abból készít saslik nyársat a legújabb videójában. Miután a csontos rész mellől levágta a húsos részt és utóbbit azt három kockára vágta, jöhetnek a titkos hozzávalók, melyektől szaftos, omlós és ropogós lesz a saslik!

Almalére esküszik Lázár séf, ha saslikról van szó

Három titka is van Kovács Lázár séfnek a szaftos, omlós, ropogós saslikhoz. Először is a húst szódában áztatja, abban ad hozzá egy kanál mustárt, két fej karikára vágott vöröshagymát, majd jöhet a titok: almalé! Ezután nagy szemű tengert sót, kiskanálnyi fokhagymaport, kis japaleno, végül pedig egy újabb titkos összevető: három evőkanál almaecet! Ebben a spéci fürdőben kell átgyúrni a húst, majd lecsöpögtetés után jöhetnek a nyársak, némi pác, és az egész mehet a faszén fölé!

