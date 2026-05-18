Három titkos összetevőtől lesz szaftos, omlós, ropogós Lázár séf saslikja

Elárulta a magyar séf a mesterhármas titkot. Nem hiszed el, mit ad a húshoz a tuti saslikhoz.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.05.18. 17:00
Csontos sertés oldalassal dolgozik Lázár séf, abból készít saslik nyársat a legújabb videójában. Miután a csontos rész mellől levágta a húsos részt és utóbbit azt három kockára vágta, jöhetnek a titkos hozzávalók, melyektől szaftos, omlós és ropogós lesz a saslik!

Titkos összetevőktől lesz isteni Lázár séf saslikja Fotó: Mediaworks/Sz. L.

Almalére esküszik Lázár séf, ha saslikról van szó

Három titka is van Kovács Lázár séfnek a szaftos, omlós, ropogós saslikhoz. Először is a húst szódában áztatja, abban ad hozzá egy kanál mustárt, két fej karikára vágott vöröshagymát, majd jöhet a titok: almalé! Ezután nagy szemű tengert sót, kiskanálnyi fokhagymaport, kis japaleno, végül pedig egy újabb titkos összevető: három evőkanál almaecet! Ebben a spéci fürdőben kell átgyúrni a húst, majd lecsöpögtetés után jöhetnek a nyársak, némi pác, és az egész mehet a faszén fölé!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
