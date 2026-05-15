Erős Pista és libamájkrém: ha azt akarod, hogy ne vegyék el a reptéren, ide tedd ezeket

A kellemetlenségek tudatos felkészüléssel könnyen elkerülhetők, néhány alapvető szabály ismeretével az ellenőrzés gyorsabbá, gördülékenyebbé válhat. A repülőtéri biztonsági ellenőrzés sok utas számára stresszes pontja az utazásnak.

Repülőtéri biztonsági ellenőrzés: Erős Pista és libamájkrém is csak 100 milliliteres kiszerelésben vihető fel!

A zökkenőmentes áthaladást segíti a folyadékokra vonatkozó előírások ismerete és tudatos alkalmazása. A szabály szerint kézipoggyászban maximum 100 milliliteres kiszerelésű folyadék vihető fel, amit egy átlátszó, visszazárható zacskóban kell elhelyezni. Fontos, hogy a 100 milliliter a tartály maximális űrtartalmára utal, azaz például egy félig üres, 150 milliliteres tégelyt sem lehet felvinni. Ezek a szabályozások nemzetközi biztonsági előírásokon alapulnak, céljuk, hogy megakadályozzák a veszélyes anyagok fedélzetre jutását, miközben az ellenőrzés gyors és hatékony marad. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy ez kizárólag az italokra vonatkozik, valójában azonban minden, nem szilárd halmazállapotú anyag ide tartozik.

Például a 100 ml-es űrtartalmat meghaladó Erős Pista, mustár, torma vagy libamájkrém sem vihető fel a fedélzetre kézipoggyászban, ezek csak a feladott csomagban szállíthatók

- mondta el a Metropolnak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese.

Ugyanez igaz a parfümökre, krémekre és egyéb kozmetikai termékekre is, érdemes tehát figyelni a kiszerelésre, így az ellenőrzés folyamata még gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

A Budapest Airport kommunikációs vezérigazgató-helyettesétől megtudtuk, hogy a szállítani kívánt tárgyak három fő kategóriába sorolhatók: vannak olyanok, amelyeket egyáltalán nem szabad felvinni a repülőre, olyanok, amelyeket csak feladott poggyászban lehet szállítani, és olyanok is, amelyek kézipoggyászban is engedélyezettek. A kellemetlenségek többsége megelőzhető, ha az utas előre átgondolja, mit helyez a kézipoggyászba, különös tekintettel a folyadékokra és szúró-vágó eszközökre, mint például a körömolló vagy körömreszelő. Praktikus megoldás például, ha az utas üres kulacsot visz magával, amelyet az ellenőrzés után a 2. Terminál ivókútjainál megtölthet.