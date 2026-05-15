Erős Pista és libamájkrém: ha azt akarod, hogy ne vegyék el a reptéren, ide tedd ezeket
Parfümök, krémek, sőt még magyar finomságok is a kukában végzik nap mint nap – és a legtöbben nem is értik, miért. De ha valaki figyelmes, még az Erős Pistát és a libamájkrémet sem kell nélkülöznie a nyaraláson. Sok utas csak a repülőtéri biztonsági ellenőrzés során szembesül a valósággal: amit magával hozott, azt nem viheti fel a gépre.
A kellemetlenségek tudatos felkészüléssel könnyen elkerülhetők, néhány alapvető szabály ismeretével az ellenőrzés gyorsabbá, gördülékenyebbé válhat. A repülőtéri biztonsági ellenőrzés sok utas számára stresszes pontja az utazásnak.
Repülőtéri biztonsági ellenőrzés
A zökkenőmentes áthaladást segíti a folyadékokra vonatkozó előírások ismerete és tudatos alkalmazása. A szabály szerint kézipoggyászban maximum 100 milliliteres kiszerelésű folyadék vihető fel, amit egy átlátszó, visszazárható zacskóban kell elhelyezni. Fontos, hogy a 100 milliliter a tartály maximális űrtartalmára utal, azaz például egy félig üres, 150 milliliteres tégelyt sem lehet felvinni. Ezek a szabályozások nemzetközi biztonsági előírásokon alapulnak, céljuk, hogy megakadályozzák a veszélyes anyagok fedélzetre jutását, miközben az ellenőrzés gyors és hatékony marad. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy ez kizárólag az italokra vonatkozik, valójában azonban minden, nem szilárd halmazállapotú anyag ide tartozik.
Például a 100 ml-es űrtartalmat meghaladó Erős Pista, mustár, torma vagy libamájkrém sem vihető fel a fedélzetre kézipoggyászban, ezek csak a feladott csomagban szállíthatók
- mondta el a Metropolnak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese.
Ugyanez igaz a parfümökre, krémekre és egyéb kozmetikai termékekre is, érdemes tehát figyelni a kiszerelésre, így az ellenőrzés folyamata még gyorsabbá és egyszerűbbé válik.
A Budapest Airport kommunikációs vezérigazgató-helyettesétől megtudtuk, hogy a szállítani kívánt tárgyak három fő kategóriába sorolhatók: vannak olyanok, amelyeket egyáltalán nem szabad felvinni a repülőre, olyanok, amelyeket csak feladott poggyászban lehet szállítani, és olyanok is, amelyek kézipoggyászban is engedélyezettek. A kellemetlenségek többsége megelőzhető, ha az utas előre átgondolja, mit helyez a kézipoggyászba, különös tekintettel a folyadékokra és szúró-vágó eszközökre, mint például a körömolló vagy körömreszelő. Praktikus megoldás például, ha az utas üres kulacsot visz magával, amelyet az ellenőrzés után a 2. Terminál ivókútjainál megtölthet.
Külön figyelmet igényelnek az élelmiszerek is. Az állati eredetű termékek – például húsok vagy különleges készítmények – esetében eltérő szabályok érvényesek, attól függően, hogy az utazás az Európai Unión belül vagy azon kívül történik.
Amennyiben egy tárgy az előírások miatt nem vihető fel a fedélzetre, fontos, hogy az utas tisztában legyen a megfelelő elhelyezési lehetőségekkel.
Ha az adott tárgy értékes, érdemes inkább feladni csomagként vagy elhelyezni a csomagmegőrzőben, ahol visszatéréskor átvehető. Ha valaki a kukába dobja azt, amitől meg kell válnia, nem számíthat rá, hogy később visszakapja. Naponta több konténer hátrahagyott tárgy gyűlik így össze
– mondta el Valentínyi Katalin.
A tudatos felkészülés nemcsak időt takarít meg, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az utazás minden szakasza gördülékeny maradjon, és a személyes tárgyak végig az utasnál maradjanak, hiszen a sietség során gyakran előfordul, hogy kisebb tárgyak a tálcán maradnak.
A beszállókártyát vagy az útlevelet az utas előbb-utóbb keresni kezdi, ezért ezekért rendszerint visszajönnek vagy mi segítünk eljuttatni hozzájuk. Egy karóráról vagy egy telefonról viszont nem tudjuk megállapítani, kié, ezeket szerződött partnerünk talált tárgyként őrzi
– fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.
A szabályok ismerete és az előzetes felkészülés tehát nemcsak a biztonsági ellenőrzést teszi gyorsabbá, hanem segít elkerülni a felesleges kellemetlenségeket is, így az utazás nyugodtabban indulhat. Utazás előtt érdemes tájékozódni a Budapest Airport weboldalán.
