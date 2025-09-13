Változott a talált tárgyak átvétele a BKV-nál: íme a részletek!

Az elveszett, elhagyott tárgyakat továbbra is be lehet jelenteni online is. A megkerült talált tárgyak átvételében azonban történt némi változás. Az egyik ilyen az átvételkor történő fizetést érinti!
A talált tárgyak átvételének módja és helye nem változott, de ehhez kapcsolódóan két fontos dolog is megújult. Mutatjuk melyek ezek és azt is, hogyan kaphatjuk vissza azt, amit a közösségi közlekedési eszközökön elvesztettünk.
A [email protected] e-mail címre kell küldeni egy elektronikus levelet, amiben minél részletesebben le kell írni a keresett tárgyat, valamint az elhagyás lehető legpontosabb idejét. Például 2025. szeptember 10-én, szerdán 13.00 óra körül a 74-es trolin maradt az esőkabátom, ami XY márkájú és rózsaszín alapon zöld színű. Ezt követően várni kell néhány napot (erről a beérkezést követően automatikus válaszban is tájékoztatást is kapunk), válasz legkorábban csak a bejelentéstől számított 5 naptári nap múlva fog érkezni. Aki azt a választ kapja, hogy a BKV-nál van a keresett tárgy, személyesen tud elmenni érte. A bejelentést regisztráció és/vagy bejelentkezés után itt is meg lehet tenni.
Budapest VII. kerületében, az Akácfa utca 18. szám alatt, miután hitelt érdemlően igazoltuk a személyazonosságunkat és még látatlanul egyértelműen beazonosítottuk a keresett tárgyat, a kezelési költség (átvételi díj) megfizetését követően visszakaphatjuk a tulajdonunkat. (A keresett tárgyat részletesen le kell tudni írni a helyszínen!).
Hogyan igazoljuk magunkat, ha épp a személyinket, pénztárcánkat hagytuk el?
A BKV csak fényképpel ellátott hivatalos okmányt tud elfogadni. Ha ilyen nem áll rendelkezésére -mert elhagytuk-, anyakönyvi kivonattal tudjuk bizonyítani a személyazonosságunkat a talált tárgyak osztályán.
Az Akácfa utcai ügyfélszolgálat hétfőn zárva van, így csak kedd és péntek között lehetséges a talált tárgy átvétele. Az egyik, nemrég bejelentett lényeges változás éppen a nyitvatartást érinti: ügyfélbarátibb lett. Ezentúl kedden és csütörtökön 18 óráig, szerdán és pénteken már 8 órától vissza lehet szerezni a járaton felejtett esernyőt, sporttáskát vagy könyvet. Nyitvatartás:
A megtalált tárgyakat kizárólag személyesen lehet átvenni. A tulajdonos mellett egy írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti azt. A kiadáshoz a tulajdonjog meghatározása szükséges-olvasható a BKV tájékoztatójában. Ehhez meg kell adni az elvesztés idejét és helyét, az elvesztett tárgy tulajdonságait, pl.: kinézetét (szín, méret, márkajelzés stb.). Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető, tudott azonosítók meghatározása is szükséges lehet. A kiadáshoz ezen kívül kell még -ahogy fent említettük- egy fényképes igazolvány (személyi, diákigazolvány, vezetői engedély, útlevél), vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása és ki kell fizetni egy egyszeri kezelési költséget.
Egy előreváltott vonaljegy mindenkori árát kell kifizetni az átvételkor (eljárási díj) ami jelenleg 500 Ft. Ezzel kapcsolatos a másik újdonság, amit nemrég bejelentettek: mostantól már kártyával is ki lehet fizetni ezt az összeget, korábban ugyanis csak készpénzben lehetett.
