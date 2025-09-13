Változott a talált tárgyak átvétele a BKV-nál: íme a részletek!

A talált tárgyak átvételének módja és helye nem változott, de ehhez kapcsolódóan két fontos dolog is megújult. Mutatjuk melyek ezek és azt is, hogyan kaphatjuk vissza azt, amit a közösségi közlekedési eszközökön elvesztettünk.

Változott a talált tárgyak átvételi lehetősége a BKV-nál. Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Így lehet bejelenteni, ha elveszítettünk valamit utazás közben

A [email protected] e-mail címre kell küldeni egy elektronikus levelet, amiben minél részletesebben le kell írni a keresett tárgyat, valamint az elhagyás lehető legpontosabb idejét. Például 2025. szeptember 10-én, szerdán 13.00 óra körül a 74-es trolin maradt az esőkabátom, ami XY márkájú és rózsaszín alapon zöld színű. Ezt követően várni kell néhány napot (erről a beérkezést követően automatikus válaszban is tájékoztatást is kapunk), válasz legkorábban csak a bejelentéstől számított 5 naptári nap múlva fog érkezni. Aki azt a választ kapja, hogy a BKV-nál van a keresett tárgy, személyesen tud elmenni érte. A bejelentést regisztráció és/vagy bejelentkezés után itt is meg lehet tenni.

Hol lehet átvenni a talált tárgyakat?

Budapest VII. kerületében, az Akácfa utca 18. szám alatt, miután hitelt érdemlően igazoltuk a személyazonosságunkat és még látatlanul egyértelműen beazonosítottuk a keresett tárgyat, a kezelési költség (átvételi díj) megfizetését követően visszakaphatjuk a tulajdonunkat. (A keresett tárgyat részletesen le kell tudni írni a helyszínen!).

Hogyan igazoljuk magunkat, ha épp a személyinket, pénztárcánkat hagytuk el? A BKV csak fényképpel ellátott hivatalos okmányt tud elfogadni. Ha ilyen nem áll rendelkezésére -mert elhagytuk-, anyakönyvi kivonattal tudjuk bizonyítani a személyazonosságunkat a talált tárgyak osztályán.

Mikor lehet átvenni amit elhagytunk?

Az Akácfa utcai ügyfélszolgálat hétfőn zárva van, így csak kedd és péntek között lehetséges a talált tárgy átvétele. Az egyik, nemrég bejelentett lényeges változás éppen a nyitvatartást érinti: ügyfélbarátibb lett. Ezentúl kedden és csütörtökön 18 óráig, szerdán és pénteken már 8 órától vissza lehet szerezni a járaton felejtett esernyőt, sporttáskát vagy könyvet. Nyitvatartás:

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 10:00-18:00

Szerda: 08:00-16:00

Csütörtök: 10:00-18:00

Péntek: 08:00-16:00

Mi a talált tárgy kiadásának menete?

A megtalált tárgyakat kizárólag személyesen lehet átvenni. A tulajdonos mellett egy írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti azt. A kiadáshoz a tulajdonjog meghatározása szükséges-olvasható a BKV tájékoztatójában. Ehhez meg kell adni az elvesztés idejét és helyét, az elvesztett tárgy tulajdonságait, pl.: kinézetét (szín, méret, márkajelzés stb.). Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető, tudott azonosítók meghatározása is szükséges lehet. A kiadáshoz ezen kívül kell még -ahogy fent említettük- egy fényképes igazolvány (személyi, diákigazolvány, vezetői engedély, útlevél), vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatása és ki kell fizetni egy egyszeri kezelési költséget.