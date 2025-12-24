Drogos gyilkos: Túladagolta áldozatait a női sorozatgyilkos

Véget ért az amerikai sorozatgyilkos tárgyalása, aki négy férfi haláláért felelős. A nő túladagolta nekik a kábítószert, amely végzetes hatással volt a szervezetükre. Egy áldozata túlélte az esetet.

Kábítószert adott be az áldozatainak az elkövető Fotó: Pexels / Pexels

Kábítószer-túladagolással végzett áldozataival a gyilkos

Rebecca Auborn bűnösnek vallotta magát négy rendbeli gyilkosságban és egy rendbeli testi sértésben. Az Ohio állambeli sorozatgyilkos tárgyalása december 19-én esett meg.

Aubornt 2023 októberében vádolták meg négy túladagolással elkövetett gyilkossággal és rablással, amelyek az év januárja és júniusa között történtek. Az ohiói főügyészség sajtóközleménye szerint a 36 éves Auborn ítélethirdetésére 2026. február 20-án kerül sor.

A nő szexuális célból találkozott férfiakkal, majd drogokat adott be nekik azzal a szándékkal, hogy kirabolja őket. A főügyészség szerint a nyomozóknak sikerült az elkövetőt összefüggésbe hozniuk négy túladagolással és rablással, amelyek 2023 januárja és júniusa között történtek. Egy férfi túlélte az esetet 2022 decemberében.

A hatóságok korábban az áldozatokat a 64 éves Wayne Akin, az 54 éves Robert Snoke, a 30 éves Joseph Crumpler és a 42 éves Guy Renda Jr. néven azonosították.

A nőt sorozatgyilkosként jellemezték:

Számomra, ha van valaki, aki több, időben elkülönülő gyilkosságsorozatot követ el, akkor sorozatgyilkos. Ugyanaz a működési elvük. Lehetnek viták arról, hogy ez illik-e ide? Válaszd ki, hogy a definíció illik-e ide vagy nem

- mondta Dave Yost, Ohio állam főügyésze a People cikkében.