Orbán Viktornak üzent a világhírű producer - Videó!

Nem mindennapi videóval lepték meg a kormányfőt. Egyenesen Emir Kusturica üzent Orbán Viktornak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 09:07
Orbán Viktor Milorad Dodik Emir Kusturica

Egyenesen Emir Kusturica César-díjas szerb filmrendező, színész, producer üzent Orbán Viktornak.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A felvételen Milorad Dodik és Emir Kusturica láthatóak, ahol a szerb producer elárulja: „sok mindenen mentünk keresztül, most azonban azt látjuk, hogy a szerb nemzet és a magyar nemzet erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll.”

Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!

– írta válaszul Orbán Viktor közösségi oldalán.

 

