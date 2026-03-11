Orbán Viktornak üzent a világhírű producer - Videó!
Nem mindennapi videóval lepték meg a kormányfőt. Egyenesen Emir Kusturica üzent Orbán Viktornak.
Egyenesen Emir Kusturica César-díjas szerb filmrendező, színész, producer üzent Orbán Viktornak.
A felvételen Milorad Dodik és Emir Kusturica láthatóak, ahol a szerb producer elárulja: „sok mindenen mentünk keresztül, most azonban azt látjuk, hogy a szerb nemzet és a magyar nemzet erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll.”
Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!
– írta válaszul Orbán Viktor közösségi oldalán.
