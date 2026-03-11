RETRO RÁDIÓ

Kiderült, hova látogat el legközelebb Orbán Viktor

Kiderültek a következő helyszínek. Itt folytatódik Orbán Viktor országjárása.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 07:37
Orbán Viktor március 11-én reggel tette közzé országjárásának következő állomásait. 

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor országjárásának következő helyszínei

A miniszterelnök által megosztott képről kiderül, hova látogat el legközelebb a kormányfő:

  • Március 16: Kaposvár
  • Március 17: Eger
  • Március 18: Dunaújváros 
  • Március 20: Szentendre
  • Március 21: Miskolc
  • Március 22: Hódmezővásárhely 

 

