Kiderült, hova látogat el legközelebb Orbán Viktor
Kiderültek a következő helyszínek. Itt folytatódik Orbán Viktor országjárása.
Orbán Viktor március 11-én reggel tette közzé országjárásának következő állomásait.
Orbán Viktor országjárásának következő helyszínei
A miniszterelnök által megosztott képről kiderül, hova látogat el legközelebb a kormányfő:
- Március 16: Kaposvár
- Március 17: Eger
- Március 18: Dunaújváros
- Március 20: Szentendre
- Március 21: Miskolc
- Március 22: Hódmezővásárhely
