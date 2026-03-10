Orbán Viktor: Ha biztonságban akarunk élni, akkor...

„A háború szele lengi körül Magyarországot. A következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborúból” – mondta Balatonfüreden Orbán Viktor. A miniszterelnök keddi országjárásáról osztott meg egy rövid videórészletet a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás

– írta a kormányfő.