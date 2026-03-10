Orbán Viktor: Ha biztonságban akarunk élni, akkor...
Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának.
„A háború szele lengi körül Magyarországot. A következő választásnak a legnagyobb tétje, hogy lesz-e olyan kormányunk, amely kívül tudja tartani Magyarországot egy háborúból” – mondta Balatonfüreden Orbán Viktor. A miniszterelnök keddi országjárásáról osztott meg egy rövid videórészletet a Facebook-oldalán.
Nem adunk sem pénzt, sem fegyvert, sem pedig katonát Ukrajnának. Az áprilisi választáson gondoskodjunk róla, hogy ez így is maradjon! Ha biztonságban akarunk élni, akkor a Fidesz a biztos választás
– írta a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre