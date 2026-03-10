Megtalálták a történelemből hiányzó egymilliárd évet

A történelem során gyakorlatilag eltűnt 1 milliárd év, amiről a tudósok nem tudják, hogy miért lett hiányzó darab. Egy új kutatás viszont megválaszolhatja a kérdést, amely egy áttörő felfedezés a Földünk és a világ történelmében.

A „Nagy diszkordanciának” nevezett jelenséget közel 200 évvel ezelőtt írták le, ez a történelem hiányzó részét leíró jelenség

Fotó: Grad Canyon/Unsplash.com

A történelem a „szőnyeg alá söpörte” saját magát

Vannak olyan pillanatok, amikor nem jut eszünkbe valami, vagy elfelejtettük, hogy hova tettük le az általunk keresett tárgyat. Nos, ez utóbbi a tudósokkal is előfordult, de nem olyan kicsi tárgyak esetében, mint mondjuk egy telefon. Tulajdonképpen nem is egy tárgyról van szó, hanem a történelemnek egymilliárd évéről beszélünk, ugyanis ennyi év egyszerűen kiesett a történelmünkből. Egy új, tudományos kutatás azonban elképzelhető, hogy választ ad azokra a kérdésekre, amelyek ezt az időszakot ölelik fel, és a válasz nem is akárhol rejlik; kőzetképződményekben található fizikai nyomok válaszolhatják meg a nagy kérdéseket.

Földünk létrejöttének teljes képletét talán sosem fogjuk teljesen megérteni, hiába kutatják a történészek, mi miért és hogyan történt. Nemrégiben kutatók például egy olyan ókori egyiptomi eszközre bukkantak, ami új megvilágításba helyezi mindazt, amit eddig az ókori egyiptomiak munkájáról tudtunk. A nagyobb „probléma” viszont még mindig az az egymilliárd évnyi hiányzó kőréteg, amelynek rejtélyét csak a „Nagy diszkordanciának” neveznek.

Rengeteg kérdés végre válaszra lel

Ahhoz, hogy jobban megismerjük Földünk történetét, hatalmas segítséggel szolgálnak a felszín alatt található geológiai rétegek. A kirakósból viszont hiányoznak darabok, a kambriumi és prekambriumi kőzetek közötti rétegek. Ezek a rétegek azok, amik lefedik a történelemből hiányzó egymilliárd évet, s melyet a tudósok az úgynevezett „Hógolyó-Föld” jelenségének titulálnak. A jelenség mintegy 700 millió évig tartó időszakot ölel fel, ekkor a Föld legnagyobb részét hideg borította, ami valószínűleg eltüntethette a hiányzó kőzetrétegeket. Van azonban egy másik lehetséges magyarázat: a Rodinia névre keresztelt szuperkontinens kialakulása. A Rodinia szuperkontinens nagyjából egymilliárd évvel ezelőtt jött létre, kialakulása során a régebbi kőzeteket a felszínre emelhette, melyeket az időjárási viszontagságok folyamatosan erodáltak.