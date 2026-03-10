RETRO RÁDIÓ

Kockázatos napokra figyelmezteti a csillagjegyeket az asztrológus – Ezt ne tedd a következő napokban!

Ez a hét kihívást jelenthet a Merkúr retrográd mozgása miatt, de a főbb kozmikus események még hátravannak. Ezzel minden csillagjegynek tisztában kell lennie.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 16:00
csillagjegy Asztrológiai elemzés asztrológia

Ezen a héten március 15-ig a hetet a Merkúr retrográd mozgása és számos összetett asztrológiai esemény fogja befolyásolni, amelyek befolyásolhatják a csillagjegyek döntéseit, a tárgyalásokat és a fontos ügyeket. Bizonyos napokon jobb, ha nem tervezünk nagyobb lépéseket a hibák, félreértések vagy a tervek meghiúsulása miatt.

Stresszes napok várhatnak a csillagjegyekre.
Stresszes napok várhatnak a csillagjegyekre Fotó: Freepik/Illusztráció

Így hat a csillagjegyekre a Merkúr retrográd mozgása

Március 10-e kedvező nap politikusok, reformerek, showmanek és producerek számára. Jó a természetben sétáláshoz, testmozgáshoz, vízhez és tisztálkodáshoz. „Töltsön időt családjával, gyermekeivel és a háztartási ügyekkel. Prófétai álmok jelenhetnek meg” – magyarázta az asztrológus.

Ugyanakkor jobb most elkerülni a nagyobb döntéseket, a sebészeti vagy fogászati ​​beavatkozásokat, a fodrászlátogatásokat, a kockázatos vállalkozásokat és a hosszú utakat. A nap általános hangulata miatt ne kezdjünk új tevékenységekbe, amelyek új munkahellyel, autó vagy háztartási gépek vásárlásával vagy javításával, hosszú utazásokkal vagy túlórázással kapcsolatosak.

Március 11-én kerüld el a semmitmondó fecsegést, pletykálkodást és félretájékoztatást. Előfordulhat megtévesztés és csalás. Kritikus időszak a Hold fázisváltozása szempontjából. Az intuíció és az intellektuális képességek fokozódnak. Új ötleteket találhatsz régi problémák megoldására. Térj vissza a korábbi vállalkozásokhoz.

Március 12-én kritikus, stresszes napja lehet a csillagjegyeknek. Igényes, nagy belső fegyelemre és elkötelezettségre lesz szüksége mindenkinek. Kerüld a szexuális gyakorlatokat, a harag, a bosszú és a negatív érzelmek kifejezését. Fejezd be a feladatokat, takaríts ki a házat, kerüld a húst, és vegyél részt kreatív munkában.

Március 13-án kerüld a romantikát; ehelyett tölts időt egy klasszikus zenei koncerten, művészeti múzeumban, színházi előadáson vagy bármilyen kreatív tevékenységen. A testmozgás, a speciális gyakorlatok és a jóga ajánlott. Végezz aktív kreatív munkát. Ezenkívül március 13-án őrangyalunk, a Fehér Hold a Szűz jegyébe lép, ahol hét hónapig marad. „Ez a Hold pályájának a Földhöz legközelebbi pontja, a perigeuma. Megtestesíti legfényesebb tulajdonságainkat, és megjutalmaz értük” – magyarázta a szakértő.

A Fehér Hold három szinten manifesztálódik, az egyén spirituális fejlettségétől függően:

  • Legerősebb szint: a személy isteni energiát csatornáz, segíti az embereket, jóságot, tudást és fényt terjeszt. Védett, inspirált és energikus.
  • Közepes szint: a személy időnként jó cselekedeteket hajt végre, és megérdemelt jutalmat kap szerencse formájában.
  • Leggyengébb szint: a személy senkinek sem árt, sem hasznot nem hoz. Ebben az esetben a Fehér Hold elterelheti a figyelmet a károkozás gondolatáról.

Március 14-e nem alkalmas új vállalkozásokhoz, sebészeti vagy fogászati ​​beavatkozásokhoz, illetve fodrászhoz. Kerüld a túlzott aktivitást és a sietséget. Kedvező viszont az építkezéssel kapcsolatos tevékenységekhez, az önfejlesztéshez és a családi ügyekhez. 

Ez a nap lehetővé teszi a földi élet bölcsességének megértését nem külső eseményeken, hanem tudatalatti és intuitív munkán keresztül. Ajánlott ruhákat javítani, varrni vagy mosni

– tanácsolja az asztrológus.

(via)

 

