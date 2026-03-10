Egy férfi visszatért a halálból és felfedte, mi vár ránk a túloldalon

Egy fiatal férfi visszatért a halálból miután lekapcsolták az létfenntartó gépről. A férfi élénken emlékszik arra, hogy mit látott a túloldalon, a halálközeli élmény örökre megváltoztatta az életét.

Mióta visszatért a halálból, a férfi teljesen megváltoztatta az életét

Fotó: Alexander Grey/unsplash.com/Képünk illusztráció

A férfi visszatért a halálból és elmesélte a tapasztalatait

A 33 éves Gene Long súlyos cukorbetegséggel küzdött, ami függőséggel párosult. Életmódja miatt két hónapos kómába zuhant, ahol az orvosok csak egy százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Mivel semmi remény nem látszott, hogy a férfi felépül, ezért a szülei beleegyeztek a gépek lekapcsolásába. De alig több mint egy órával később a beteg hirtelen felébredt és semmi jelét nem mutatta annak, hogy rosszul lenne.

Gene megpróbáltatásai 2020-ban kezdődtek. Súlyos függőséggel küzdött és mivel elhanyagolta a testét, a cukorbetegsége súlyosbodott és végül rohamot kapott. Az amerikai férfi elesett, beütötte a fejét és agyvérzést kapott. Az eszméletvesztése után azonban gyönyörű tájat tapasztalt, amire a mai napig emlékszik.

Olyan volt, mintha felébredtem volna egy szunyókálásból. Az óceán minden elképzelhető színben pompázott, mintha élő fények mozogtak volna benne. És nem vízből volt; csak energiából. Nem emlékeztem, hogy valaha is a Földön jártam volna; azt hittem, mindig is ezen a helyen éltem.

Emlékszik a körülötte kavargó ködre és indákra, mielőtt egész lénye körülölelte volna a teret. Azt mondta: „Egy léggömbben ültem, és az óceánon vártam. Aztán szétrobbant, és eggyé váltam vele. Úgy éreztem magam, mint Isten.”

Gene-t ekkor meglátta egy alak, aki hasonlított elhunyt nagyapjára, de nem teljesen ő volt az.

A lénynek nem volt arca – csupa fény volt –, és a szeretet erejét sugározta. Amikor megláttam, életemben soha nem éreztem olyan erős szeretetet, és elképzelni sem tudtam. Ez meghaladta az emberi nyelvet. Nincsenek szavak rá, hogy leírjam. Olyan érzés volt, mintha én lennék az egyetlen dolog, amit valaha alkotott.

A halálközeli élmény után visszatért a testébe, ami az orvosokat és a családtagjait is megdöbbentette. A felépülés hosszú és nehéz folyamat volt, de Gene teljes gyógyulás előtt áll – írja a Mirror.