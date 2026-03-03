Orvosi parancs vetett véget Mohamed Fatima rejtélyes függőségének
Megrázó őszinteséggel beszélt múltjáról és arról a titkos szenvedélyről, amely hosszú éveken át meghatározta az életét. Mohamed Fatima elárulta, hogy egy orvosi ultimátum kellett ahhoz, hogy végleg szakítson különös függőségével.
Mohamed Fatima énekesnő története nem csupán látványos fogyásáról szól, hanem egy mélyebb, lelki utazásról is. A nyilvánosság előtt megélt testsúlyváltozás mögött traumák, döntések és kemény felismerések húzódtak meg.
Mohamed Fatima: „Lefogytam 65 kilóra a 150-ből”
Mohamed Fatima a Palikék – Egy ritmusban Ábel Anitával című műsorban őszintén mesélt saját küzdelmeiről. A beszélgetés nemcsak a kilókról, hanem a lélek súlyáról is szólt. Fatima mellett Horváth Gréta influenszer osztotta meg tapasztalatait, a szakértő vendég pedig Dr. Tóth Tamás életmódorvos volt, aki kendőzetlenül beszélt hormonokról, inzulinrezisztenciáról, genetikai hajlamról, egészséges táplálkozásról és a jojó effektus valódi okairól. Fatima története már 2004-ben fordulóponthoz érkezett.
Az elsők között kaptam gyomorgyűrűt 2004-ben. Gyerekkori trauma által híztam el és ahogy el tudtam kezdeni költeni arra, hogy ezen változtassak, meg is tettem. Megtanultam magamat szeretni minden egyes formámban, a nagyon nagyban és a nagy vékonyban is. Nekem mindig is lelki evésem volt
– vallotta be az énekesnő, aki közel egy mázsát dobott le.
95 kilót fogytam összesen a gyomorgyűrű után. Előtte is próbálkoztam mindenféle diétával, de nem lett komolyabb hatása. Lefogytam 65 kilóra a 150-ből, megéreztem milyen egészséges nőnek lenni egy vékony testben
– mondta az énekesnő.
Függőség is kísértette
A legmeglepőbb rész azonban az volt, amikor különös függőségéről beszélt.
A kólával voltam úgy, hogy függőséget okozott. Egyszerűen nem volt étkezés, amihez ne ittam volna, teljesen törvényszerűen ott volt. A gyűrű beültetése előtt az orvosnak az volt a kérése, hogy fejezzem be a szénsavas italok fogyasztását. Rengeteg kalória és cukor. De azóta teljesen megutáltam, ránézni sem tudok a cukros szénsavas üdítőkre
- mondta, majd hozzátette, a fontos az, hogy a bőrünkben hogyan érezzük magunkat. Vagyis önmagában nem a testsúly a hiba, a probléma gyökere sokkal mélyebben, az önelfogadásban keresendő. Miközben az énekesnő természetesen tisztában van azzal, hogy a traumák feldolgozása komoly munka. Dr. Tóth Tamás hangsúlyozta, hogy nincs csodaszer: sem injekció, sem gyors diéta nem oldja meg tartósan a lelki és hormonális hátterű problémákat. A fogyás szerinte az egyik legjobb hosszú távú egészségügyi befektetés, de csak akkor működik, ha valódi életmódváltás áll mögötte. Fatima története végül nem a kilókról, hanem a szabadságról szól: arról a pillanatról, amikor egy orvosi kérésből életre szóló döntés lett, és egy rejtélyes függőség helyét az öntudatos önelfogadás vette át.
