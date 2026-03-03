Orvosi parancs vetett véget Mohamed Fatima rejtélyes függőségének

Mohamed Fatima énekesnő története nem csupán látványos fogyásáról szól, hanem egy mélyebb, lelki utazásról is. A nyilvánosság előtt megélt testsúlyváltozás mögött traumák, döntések és kemény felismerések húzódtak meg.

Mohamed Fatima mindennapjaihoz hózzátartoztak a szénsavas, cukros italok, ma már rájuk sem bír nézni (Forrás: Mediaworks Archív)

Mohamed Fatima: „Lefogytam 65 kilóra a 150-ből”

Mohamed Fatima a Palikék – Egy ritmusban Ábel Anitával című műsorban őszintén mesélt saját küzdelmeiről. A beszélgetés nemcsak a kilókról, hanem a lélek súlyáról is szólt. Fatima mellett Horváth Gréta influenszer osztotta meg tapasztalatait, a szakértő vendég pedig Dr. Tóth Tamás életmódorvos volt, aki kendőzetlenül beszélt hormonokról, inzulinrezisztenciáról, genetikai hajlamról, egészséges táplálkozásról és a jojó effektus valódi okairól. Fatima története már 2004-ben fordulóponthoz érkezett.

Az elsők között kaptam gyomorgyűrűt 2004-ben. Gyerekkori trauma által híztam el és ahogy el tudtam kezdeni költeni arra, hogy ezen változtassak, meg is tettem. Megtanultam magamat szeretni minden egyes formámban, a nagyon nagyban és a nagy vékonyban is. Nekem mindig is lelki evésem volt

– vallotta be az énekesnő, aki közel egy mázsát dobott le.

95 kilót fogytam összesen a gyomorgyűrű után. Előtte is próbálkoztam mindenféle diétával, de nem lett komolyabb hatása. Lefogytam 65 kilóra a 150-ből, megéreztem milyen egészséges nőnek lenni egy vékony testben

– mondta az énekesnő.

Mohamed Fatima fiatalon sokat szenvedett a testsúlya miatt, ma már teljes önelfogadásban él (Fotó: Máté Krisztián)

Függőség is kísértette

A legmeglepőbb rész azonban az volt, amikor különös függőségéről beszélt.

A kólával voltam úgy, hogy függőséget okozott. Egyszerűen nem volt étkezés, amihez ne ittam volna, teljesen törvényszerűen ott volt. A gyűrű beültetése előtt az orvosnak az volt a kérése, hogy fejezzem be a szénsavas italok fogyasztását. Rengeteg kalória és cukor. De azóta teljesen megutáltam, ránézni sem tudok a cukros szénsavas üdítőkre

- mondta, majd hozzátette, a fontos az, hogy a bőrünkben hogyan érezzük magunkat. Vagyis önmagában nem a testsúly a hiba, a probléma gyökere sokkal mélyebben, az önelfogadásban keresendő. Miközben az énekesnő természetesen tisztában van azzal, hogy a traumák feldolgozása komoly munka. Dr. Tóth Tamás hangsúlyozta, hogy nincs csodaszer: sem injekció, sem gyors diéta nem oldja meg tartósan a lelki és hormonális hátterű problémákat. A fogyás szerinte az egyik legjobb hosszú távú egészségügyi befektetés, de csak akkor működik, ha valódi életmódváltás áll mögötte. Fatima története végül nem a kilókról, hanem a szabadságról szól: arról a pillanatról, amikor egy orvosi kérésből életre szóló döntés lett, és egy rejtélyes függőség helyét az öntudatos önelfogadás vette át.