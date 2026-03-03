Sokkoló: 3 évesen élte át a pubertást édesanyja gyógyszere miatt

Egy kislány már három évesen átesett a pubertáskoron. Az orvosok szerint az édesanyja hormonpótló tapaszai miatt eshetett meg ez a nem mindennapi eset.

3 évesen esett át a pubertáson. Fotó: Facebook/Stilograf

Az 52 éves Samantha Ashworth változásokra lett figyelmes három éves kislányán, Freya-n. Elkezdett kinőni a szeméremszőrzete, mellbimbói hirtelen megnőttek, de a testi jelek mellett hihetetlen hangulatingadozásai is voltak.

Az orvos meglátogatása után hamar kiderült: a kislánynál beütött a pubertás kor. Nem gyakori, hogy ez ilyen korán megtörténik, a szakemberek azonnal az okokat keresték. Hamar kiderült, hogy Freya érintkezhetett Samantha hormontapaszaival, melyeket a menopauza tüneteinek enyhítésére használt.

Szörnyű volt látni, ahogy ilyen hangulatingadozásai vannak, és hogy ilyen fiatalon nem képes megbirkózni az érzelmeivel

– mondta Samantha, a Merseyside-i Southportból.

Nagyon szenvedett, és nem magyarázhattam el neki, úgysem értette volna meg.

A pubertással minden megváltozott

Nagyon nehéz volt megbirkózni a kislánya korai testi érésével.

Nehéz volt nem hagyni, hogy gyerek legyen, amikor a barátai és a családja előtt le akarta venni a felsőjét, mivel a mellbimbók és a szeméremszőrzet annyira feltűnő volt. A mellbimbói nagyon jól látszottak a szűk felsőkön keresztül.

De nem csak a testi jelekkel voltak problémák.

Kontrollálhatatlan dühkitörései voltak, a földre dobta magát, és nagyon frusztrált volt. Naponta küzdött, hogy elkerülje a kitöréseket. A hangulatingadozásai tipikusan a tinédzserekre vallottak. Csapkodta az ajtókat, kiabált, sírt, és általánosságban fogalma sem volt, mi történik a testében. Olyan ciklust követett, mintha menstruálna.

Freya most félévente jár szűrővizsgálatra, hogy figyelemmel kísérjék a tüneteit. Samantha megosztja történetét, hogy felhívja a figyelmet a problémára, és arra ösztönözze a szülőket és az orvosokat, hogy vegyék komolyan a korai jeleket.

Fel szeretném hívni a figyelmet a hormonpótló gélek kockázatára, azok lehetséges hatásaira. Soha nem mondták, hogy viseljek kesztyűt, vagy kerüljem a kontaktust a gél felvitele után.

– nyilatkozta a megfáradt szülő a Mirror-nak.