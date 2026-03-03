Woody Harrelson elárulta: így kezdődött a barátsága Harrison Forddal

Woody Harrelson elárulta, hogyan kezdődött a barátsága Harrison Forddal, amikor átadta neki az SAG életműdíjat. A legendás színészek szoros kapcsolatot ápolnak, az első találkozásuk azonban furcsára sikerült.

Woody Harrelson és Harrison Ford barátsága hosszú időre nyúlik vissza Fotó: AFP

Woody Harrelson őszintén elárulta, vicces körülmények között találkoztak

A 32. Actors Awards díjátadón március 1-jén Harrison Ford átvette a SAG életműdíját, miközben Harrelson „élő legendaként” konferálta fel. A színész elmesélte, hogy kérte meg Ford, hogy ő adja át neki a díjat, ami a közönség soraiban nevetést váltott ki.

Harrison egy hónapja küldött egy e-mailt, amiben megkérdezte, hogy beszélhetnénk-e. Tudtam, hogy fontos, mert Harrison soha nem ír e-mailt. Csak SMS-t ír. Azt akarta, hogy adjam át neki ezt a díjat, és pár nappal később felhívtam, és mondtam, hogy megteszem. Azt mondta: »Hogy teljesen őszinte legyek, megkérdeztem Helen Mirrent, ő visszautasított. Aztán megkérdeztem Kamala Harrist, de ő sem tudta megcsinálni.« Azt mondtam: »Öreg, hadd állítsalak itt meg. Benne vagyok az utolsó tízben?« Azt mondta: »Egy kezemen meg tudom számolni, akiket felkértem«, amit én három ujjnak értelmeztem. Örülök, hogy megnyertem a bronzot. Örülök, hogy dobogóra állhattam.

A 64 éves Harrelson ezután azt mondta, hogy bár korábban már találkozott a 83 éves Forddal, barátságuk igazából akkor kezdődött, amikor látta, hogy Ford bemegy egy sushi étterembe és követte őt.

A színész ezután elárulta, hogy Ford remek történetmesélő és a vacsora alatt három percig nevettek egyhuzamban, és ez megpecsételte a barátságukat. A beszédében egyszerre dicsérte barátját és viccesen le is szólta.

Azért vagyok itt, hogy megünnepeljem minden idők egyik legnagyobb színészét, aki annyi klasszikus filmet készített. Kortársai között igazán és mélyen szeretett: Leo DiCaprio. Bocsánat – Harrison Ford!

Egy közleményben Ford azt mondta, hogy mély megtiszteltetésnek érzi, hogy az idei SAG-AFTRA életműdíj kitüntetettjének választották és hogy jó barátja adhatta át neki a díjat - írja a People.