Telefonon beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárokkal kapcsolatosak – közölte a Kreml sajtószolgálata, amiről az rbc.ru számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – írja a portál.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – írja a ria.ru a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

Megvitatták az Irán körüli és a közel-keleti régióban meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve a globális energiapiac állapotára gyakorolt lehetséges következményeket is

– idézi a Magyar Nemzet a közleményt.