RETRO RÁDIÓ

Telefonon beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal

Erről egyeztettek egymással.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 17:35
Orbán Viktor Vlagyimir Putyin egyeztetés megbeszélés

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba esett magyar állampolgárokkal kapcsolatosak – közölte a Kreml sajtószolgálata, amiről az rbc.ru számolt be. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvitatta az iráni helyzetet és annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatását.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Az ukrajnai helyzetről folytatott eszmecsere során Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése kizárólag a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, valamint arra törekszik, hogy a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kövessen – írja a portál.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor megvitatták az Iránnal és a Közel-Kelettel kapcsolatos, meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve annak az energiapiacra gyakorolt hatásait is – írja a ria.ru a Kreml sajtóosztályára hivatkozva.

Megvitatták az Irán körüli és a közel-keleti régióban meredeken eszkalálódó helyzetet, beleértve a globális energiapiac állapotára gyakorolt lehetséges következményeket is

– idézi a Magyar Nemzet a közleményt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu