Ezt a 4 csillagjegyet még próba elé állítja az univerzum a végső bőség előtt

Négy csillagjegy egy utolsó próbát él át az univerzum részéről, mielőtt végre megérkezik a tartós bőség. A Szaturnusz, a fegyelem és a felelősség bolygója, 2028-ig a Kosban lesz, próbára téve ezen asztrológiai jegyek elszántságát.

Ezeknek a csillagjegyeknek eljöhet a bőség egy utolsó megpróbáltatás után

Fotó: Vera Lair / Freepik - illusztráció

Bár ez kissé ijesztően hangzik, de próbálj meg nem pánikolni! Ahogy Evan Nathaniel Grim asztrológus egy videóban kifejtette:

A Szaturnusz nem büntetés. Inkább egy elismert és figyelemre méltó pozícióba juttat minket, ha bebizonyítjuk, hogy a nehézségektől függetlenül képesek vagyunk fókuszáltak maradni a küldetésre.

Csillagjegyek úton a tartós bőség felé

Rák

Egy utolsó próbát élsz át az univerzum részéről, mielőtt tartós bőség érkezik a karrieredbe, így a Szaturnusz a Kosban van 2028-ig. Grim elmagyarázta, hogy "lehetőséged nyílik arra, hogy egy olyan karrierben lépj előre", amely végül kiemelkedik a tömegből.

Kos

A Szaturnusz a te jegyedben az univerzum egyik utolsó próbája, mielőtt a bőség megérkezik. A Szaturnusz visszatérése ritkán könnyű. Mivel még a saját életed legelején jársz, „úgy érezheted, mintha egy hegy lenne a kapud előtt” – mondta Grim.

Lehet, hogy egy kicsit frusztrálttá, mondhatnám, dühössé válsz a céljaid felé való haladásod hirtelen lassúsága miatt.

Mérleg

A Mérleg jegyében, a Szaturnusz a Kosban, az univerzum egy utolsó párkapcsolati próbáját éled át. Grim szerint: „A Szaturnusz valószínűleg nagyobb ellenállást fog tanúsítani a szoros kapcsolataidban.”

Grim azt üzeni, hogy több kritikával kell majd szembenézned, vagy hosszabb ideig kell külön élned, de ne hagyd, hogy ez visszatartson.

Bak

Bak, mivel a Szaturnusz az uralkodó bolygód, nem vagy idegen az univerzum megpróbáltatásaitól. Most, hogy az uralkodó bolygód a Kosban van, az univerzum próbára teszi az otthoni életedet. Ahogy Grim elmagyarázta, ennek az energiának a célja, hogy "fontolj meg egy jobb hosszú távú stratégiát az otthonoddal és az ingatlanoddal kapcsolatban" – írja a Your Tango.