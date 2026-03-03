Magyar Péter miért nem a magyarok érdekében használja az ukrán kapcsolatait?
A Tisza Párt elnökének fontosabb, hogy az ukránok a magyar kormány megbuktatásán dolgozzanak, minthogy a magyar emberek érdekében lépne fel.
Már a Telex is arról írt hétfőn, hogy a Tisza Párt vezetősége rendszeresen egyeztet Kijevvel. Az ukránok érdeke ugyanis jelenleg egybevág Magyar Péter álmával. kormányt akarnak buktatni minden áron, a magyarok pénztárcája és érdekei nem fontosak egyiknek sem.
Azt még meg lehet érteni, hogy az ukránok nem a magyarok érdekeit tartják elsődleges szempontnak, az azonban nettó hazaárulás, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője kifejezetten a magyar emberek érdekei ellen használja fel az ukrán kapcsolatait. Zelenszkij ukrán elnök politikai döntése miatt nem jön olaj a Barátság vezetéken, az iráni háború miatt pedig drasztikusan emelkednek az energiaárak. A magyarok előbb-utóbb a saját bőrükön fogják érezni a drágulás hatásait.
Ezért is érdekes, hogy míg a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar családokat az ársokktól, addig Magyar Péterék annak szurkolnak, hogy minél nagyobb káosz legyen az országban, az ugyanis segíthetné az ő hatalomra jutásukat.
Magyar Péter és a kijevi vezetés rendszeres kapcsolatban vannak, ezer szálon kötődnek egymáshoz. Egy példát említve: Ukrajna volt az, amely a technikai hátteret biztosította a Tisza Párt mobilalkalmazásához. Magyarék azonban ezt a kiváló ukrán kapcsolatot nem használják fel arra, hogy közbenjárjanak a magyarok érdekében, és felszólítsák az ukrán vezetést arra, hogy indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket - írja a Ripost.
Ukrajna olajblokáddal zsarolja Magyarországot, hogy az ukránpárti baloldalt segítse hatalomra, amely aztán támogatná az ukrán EU-csatlakozását, és ezzel hazánkat is belesodorná a háborúba. Mindez a Tisza Párt tudtával, jóváhagyásával és közreműködésével történik
- írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Hozzátette:
Magyar Péter jobban tenné, ha az ukrán kapcsolatait nem Magyarország ellen használná, hanem meggyőzné a szövetségeseit, hogy ne támadják a magyar családokat!” – fogalmazott.
Bejegyzése végén kijelentette:
Az olajblokádot le fogjuk törni, a Tisza-Kijev-tandemet pedig le fogjuk tolni áprilisban a pályáról!
