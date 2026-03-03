Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintse az energiapiaci helyzetet.

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll.

Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik

- írja a miniszterelnök a posztjában.