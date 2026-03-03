Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll
„Összenő, ami összetartozik” - kommentálta a kormányfő.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintse az energiapiaci helyzetet.
Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik
A kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll.
Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik
- írja a miniszterelnök a posztjában.
