Orbán Viktor: Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll

„Összenő, ami összetartozik” - kommentálta a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 16:20
Zelenszkij ellenzék Orbán Viktor

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintse az energiapiaci helyzetet.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Orbán Viktor Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik

A kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben arról írt, hogy Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll.

Zelenszkij a kormányváltásra hajt, az ellenzék élén pedig az ukránok embere áll. Összenő, ami összetartozik

- írja a miniszterelnök a posztjában.

 

