Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését
A kormányfő a közösségi oldalán tudatta a részleteket. Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését
Mint az ismert, január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra. A döntés mögött pedig nem technikai, hanem politikai okok húzódnak.
Orbán Viktor: Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését
A miniszterelnök nemrégiben pedig fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. Orbán Viktor közölte, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, ahol áttekintették az energiapiaci helyzetet.
Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre