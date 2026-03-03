RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

A kormányfő a közösségi oldalán tudatta a részleteket. Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 15:05
bejelentés energiabiztonság Orbán Viktor kőolaj

Mint az ismert, január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra. A döntés mögött pedig nem technikai, hanem politikai okok húzódnak.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését

A miniszterelnök nemrégiben pedig fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. Orbán Viktor közölte, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, ahol áttekintették az energiapiaci helyzetet.

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu