Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

Mint az ismert, január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken Magyarországra. A döntés mögött pedig nem technikai, hanem politikai okok húzódnak.

Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését

A miniszterelnök nemrégiben pedig fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. Orbán Viktor közölte, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését, ahol áttekintették az energiapiaci helyzetet.

Összehívtam az Energiabiztonsági Tanács ülését. Áttekintettük az energiapiaci helyzetet. Kell az olcsó orosz gáz és olaj

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.