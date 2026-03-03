Visszatért az Irigy Hónaljmirigy! Teltházas koncerttel robbantak be
35 év után is a csúcson vannak! Jubileumi koncertet adott az Irigy Hónaljmirigy, minden jegyet elkapkodtak az MVM Dome-ban tartott fellépésre.
A Borsnak adott exkluzív interjújában mesélt Sípos Tomi arról, hogyan élte meg a visszatérést. A haza paródia megkerülhetetlen szereplői 1990-ben alapították meg az Irigy Hónaljmirigyet, amely most ünnepelte 35 éves fennállásának jubileumát.
Teltházas jubileumi koncertet adott az Irigy Hónaljmirigy
Bors: Milyen érzés volt 35 év után teltházas arénakoncertet adni az MVM Dome-ban? Volt benned drukk?
Sipos Tamás: Azt nem gondoltuk volna, hogy már jóval az esemény előtt gyakorlatilag nem lehet jegyet kapni az egész rendezvényre. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Nyilván ad egyfajta magabiztosságot, hogy nem azon kell aggódni, hogy még hiányzik ötezer jegy, vagy hogy még mit kellene eladni. Ugyanakkor ez felelősséggel is jár: azért ott van az emberben, hogy úristen, itt most egy teljes telt házas koncert lesz. Biztos, hogy tudat alatt rám is nehezedett ez a teher. Hetekkel előtte észrevettem, hogy alig alszom, mert valószínűleg ez már pörgetett belülről, ráadásul rengeteg feladat volt még hátra. Hála Istennek, végül minden jól összeállt, a vizuális tartalmakkal együtt, amelyekért én feleltem. A ledfalakra szánt anyagokat időben el kellett készíteni, és a végén kicsit szorított az idő, de pár nappal a koncert előtt minden a helyére került, így ebből a szempontból megnyugodtam."
Én amúgy is izgulós típus vagyok. Most is nagyon izgultam, de ez az első hang megszólalásakor mindig pozitív energiává alakul. Volt már olyan, hogy annyira izgultam, hogy belázasodtam, most szerencsére nem történt meg.
Inkább egyfajta „oroszlán-érzés” volt bennem. Én abban hiszek, hogyha valaki nem izgul egy ilyen fellépés előtt, akkor ott az ideje abbahagyni.
A technikai dolgok mindig hordoznak kockázatot. Az tud igazán elszomorítani, ha rajtad kívülálló okok miatt nem tudod azt a minőséget nyújtani, amit szeretnél. Most viszont minden olajozottan ment, a stáb nagyon profin dolgozott. Persze 35 év rutinja sokat segít, de nincs két egyforma buli, és a rizikót sosem lehet nullára csökkenteni.
Több mint 700 dalból válogattatok. Hogyan állt össze a műsor?
Ez volt az egyik legnehezebb feladat. Rengeteg tévés dalunk van, sok már nem aktuális, mások viszont örök darabok. Egy jubileumi koncertnél muszáj visszanyúlni a múltba, de kellett frissítés is. Vannak számok, amik most szóltak utoljára, és vannak, amik kihagyhatatlanok.
A látvány és az ejtőernyős belépő is nagyot szólt. Fontos volt, hogy az „arénaszintet” hozzátok?
Abszolút. Egy ilyen térben mindenből nagyobbat kell álmodni. A vizuálért én feleltem, a ledfalak tartalmát is koordináltam, szóval volt bennem egy plusz drukk is emiatt is. Az ejtőernyős ötlet egy filmes áthallásból jött, és bár technikailag nem tudtunk valóban a plafonról érkezni, vizuálisan szerintem ütős lett.
A paródia sem maradt el, sőt Rúzsa Magdi is megjelent
Hol húzzátok meg a határt a humor és a túlzás között?
Ez mindig kényes kérdés. Nem az a célunk, hogy megbántsunk bárkit, de a paródia műfaja magában hordozza a kockázatot. Néha alámegyünk, néha túltoljuk. Próbáljuk megtalálni azt a pontot, ahol még vicces, de nem bántó.
Előfordult, hogy valaki megsértődött?
Persze. Van, akinek vastagabb a bőre, van, akinek vékonyabb. Mi soha nem rosszindulatból csináljuk. A cél a reflexió és a humor.
Mit jelentett, hogy Kovács Ákos, Galambos Lajos és Rúzsa Magdi is színpadra állt veletek?
Óriási megtiszteltetés. Ákos már volt vendégünk korábban is, Magdival régóta szerettünk volna együtt dolgozni, Lajossal pedig régi kapcsolat köt össze minket. Mindhárman hozzátettek az estéhez, és nagyon jó energiákat hoztak.
Sipos Tomi elérzékenyült
Meghatódtál az este során?
Igen, többször is. Ahogy az ember idősödik, talán még szentimentálisabb lesz. 35 év rengeteg emlék. Amikor felfogod, hogy ennyi ember miattad jött el, az nagyon erős érzés. Olyan, mint egy házassági évforduló. Több, mint az életünk fele együtt telt el.
Lezárás vagy új kezdet?
Ilyenkor mindig keletkezik egy űr. Van egy közös cél, amiért dolgoztok, aztán hirtelen vége. Most jön a feldolgozás időszaka. Örülünk annak, amit együtt átéltünk, aztán majd jönnek az új célok.
