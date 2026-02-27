Roll With The Punches - Bryan Adams visszatér az MVM Dome-ba

Ha meghalljuk Bryan Adams nevét, valószínűleg egyből az olyan hatalmas slágerek jutnak eszünkbe, mint a Summer of ’69 vagy a Do It For You. Bryan Adams az elmúlt közel öt évtized alatt 16 nagylemezt jelentetett meg, tucatszor körbeturnézta a világot, és több mint 40 országban ért el első helyezést a slágerlistákon. Elismeréseinek is igen hosszú a sora, köztük többször kapott Grammy-díjat, American Music Awardot, háromszor jelölték Oscar-díjra és ötször Golden Globe-ra. Emellett a Kanadai Érdemrend (Companion fokozat) kitüntetettje. Lemezein kívül többek között a Szilaj, a vad völgy paripája rajzfilmhez és a Micsoda nő musicalhez is írt dalokat.

2024-ben Bryan Adams független művésszé vált

2024-ben Adams független művésszé vált és megalapította saját lemezkiadóját, a Bad Records-ot. Azóta két, három albumos box szettet adott ki, amelyek a londoni Royal Albert Hallban tartott koncertjeinek a felvételeit tartalmazzák, így összesen hat albumot jelentetett meg mindössze két év alatt.

Tavaly augusztusban adta ki legújabb lemezét Roll With The Punches címmel, amely az első új anyaga a 2021-es So Happy It Hurts óta. Adams továbbra is bizonyítja, miért ő a világ egyik legdinamikusabb előadója. A 2026-os JUNO-díjra az év rockalbumaként jelölt lemez összetéveszthetetlen keveréke a rá jellemző himnikus rocknak, a nyers gittárriffeknek, a szívből jövő dalszerzésnek, miközben fülbemászó dalokat párosít elgondolkodtató pillanatokkal, amelyek megragadják azt a lelkesedést és szellemiséget, amelyek meghatározták a karrierjét. Most pedig a lemezt kísérő turnéval Bryan Adams visszatér hozzánk is, hogy ismét megmozgassa a magyar közönséget december 16-án, az MVM Dome-ban.

A koncertre különleges VIP csomagok is elérhetők lesznek. A csomagok tartalma többek között lehet a legjobb ülőhelyek a koncertteremben, belépés a koncert előtti kérdezz-felelek találkozóra Bryan Adamsszel, exkluzív kulisszatitkokkal tarkított túra a produkció kulisszái mögött, autogrammal ellátott VIP kiadású bakelit lemez és még sok más. További információk a www.bryanadams.com oldalon érhetők el.