"Gyönyörű és szomorú egyszerre": Paul McCartney megnyílt a John Lennonnal való kibéküléséről

Paul McCartney nyíltan beszél John Lennonnal való kapcsolatáról a Prime Video új dokumentumfilmjében, a „Paul McCartney: Man on the Run”-ban. A híres zenész örökké hálás lesz, hogy ő és John Lennon esélyt adtak a békülésnek.

Paul McCartney új dokumentumfilmjében megható módon emlékezik vissza a zenésztársáról Fotó: Mirrorpix / Getty Images

Paul McCartney megnyílt a világhírű zenésztársával való kapcsolatáról

A legendás zenekartársak között olyan szoros kötelék volt, mintha testvérek lennének, de a Beatles 1970-es feloszlása ​​után a barátságuk megromlott. Az új, Paul McCartney: Man on the Run című dokumentumfilmben McCartney azt mondja, örül, hogy Lennonnal félre tudták tenni a nézeteltéréseiket az énekes 1980. december 8-i tragikus meggyilkolása előtt.

Az életem egyik legnagyobb áldása, hogy kibékültünk. Gyönyörű és szomorú egyszerre. Egész életünkben szerettük egymást

Paul McCartney és John Lennon liverpooli fiúkként ismerték meg egymást, majd együtt jutottak el a nemzetközi hírnévig a The Beatles tagjaiként, George Harrison és Ringo Starr oldalán.

Kapcsolatuk azonban megromlott, amikor a zenekar 1970-ben feloszlott. A feszültségek végül odáig fajultak, hogy McCartney pert indított zenésztársai ellen, miután kifogásolta Allen Klein menedzseri szerepét és a közös pénzügyek kezelését.

A 83 éves Paul McCartney a Man on the Run című filmben elmondja, hogy John Lennon halála előtt sikerült rendezniük kapcsolatukat, és felidéz egy közös látogatást Lennon New York-i lakásában, ahová feleségével, Linda McCartney-val érkezett.

Lennon haláláról csak röviden beszél, megjegyezve: „az idő segít a gyógyulásban”, miközben lánya és Lennon fia is megosztják gondolataikat a veszteségről. Sean Ono Lennon szerint a két zenész között „évezredenként egyszer előforduló kémia” volt.

A film február 27-én debütál a Prime Video kínálatában és bensőséges képet ad McCartney Beatles utáni életéről, a skóciai családi évekről és a Wings megalapításáról is - írja a People.