Te tudtad, mit suttog John Lennon a népszerű karácsonyi dal elején?

Sokan ismerik a Happy Xmas (War is Over) című karácsonyi dalt, de nem mindenki tudja, hogy mit suttog John Lennon és Yoko Ono a dal elején. Te észrevetted ezt az aranyos részletet a népszerű számban?

John Lennon és Yoko Ono dala kedves üzenettel kezdődik (Fotó: leemage via AFP)

Újra a figyelem középpontjába került John Lennon karácsonyi dala

A John Lennon és Yoko Ono által írt dalt 1971-ben adták ki kislemezen a Plastic Ono Band a Harlem Community Choirral közösen. A Happy Xmas (War Is Over) sokak kedvenc karácsonyi száma.

A dal 1971 karácsonya óta az ünnepek egyik legnépszerűbb száma, mégis sokan nem tudják, mit suttog John Lennon az ikonikus karácsonyi dalának elején. A John Lennon és Yoko Ono által írt szám egy erőteljes háborúellenes himnusz, amelyet ügyesen szezonális számként csomagoltak be.

A dal elején John és Yoko egy rövid és gyengéd üzenetet mormolnak, amelyet a közönség generációk óta félreért. A Redditen végre rájöttek a hallgatók, hogy a suttogás aranyos üzenetet hordoz.

Tudom, lehet, hogy késésben vagyok ezzel, de az a tény, hogy John a dal elején azt mondja: Boldog karácsonyt, Julian, egyszerűen megríkatott

Egy másik hozzászóló pedig elmondta, mit énekel a nő.

Yoko is azt suttogja, hogy Boldog karácsonyt, Kyoko

Julian John Lennon és Cynthia Powell közös gyermeke. Az énekes első fiának kívánt boldog karácsonyt, míg a Kyoko név Yoko Ono és második férje, Anthony Cox lányát jelöli, aki Juliannal egyidőben, 1963-ban született.

A rajongók elmondták, hogy sokáig azt hitték, hogy az énekes azt mondja: Boldog karácsonyt, John!. Yoko pedig azt, hogy: Boldog karácsonyt, Yoko!

Mindig annyira összezavarodtam emiatt. Tudtam, hogy Yoko azt mondja, hogy «Kyoko», de nem értettem, miért mondta John a saját nevét

– írta valaki, aki számára sziintén most vált világossá a karácsonyi dal elején hallható két üzenet.

Úgy tűnik, Lennon és Ono kihasználta a lehetőséget, hogy minden évben ünnepi jókívánságokat küldjenek gyermekeiknek az ikonikus dalukon keresztül – írja a Mirror.