Mit árul el rólad a burmai horoszkóp? Mutatjuk!
Feltárjuk személyiséged titkait. A burmai horoszkóp ősi tanítása szerint minden nap saját energiát és személyiségerőt ad az embereknek.
Szinte minden kultúrának megvan a saját asztrológiai rendszere, amely segít értelmezni a személyiségünket és az életünk alakulását. A burmai horoszkóp különlegessége, hogy nem a hónapokhoz, hanem a hét napjaihoz köti a jegyeket, így egészen más szemszögből láthatjuk a belső erőinket.
A délkelet-ázsiai kultúrák különleges színfoltja a burmai asztrológia. Ez a különleges rendszer nyolc jegyet tartalmaz, mivel a szerdát két részre, délelőtti és délutáni energiára, osztották. Ez a horoszkóp inkább egy lelki iránytű, mint végzet.
Íme a burmai horoszkóp 8 jegye. Te melyik napon születtél?
- Vasárnap - A Garuda
A mitikus Garuda, egy hatalmas égi madarat jelképez, amely az erőt és a spirituális emelkedést szimbolizálja. A vasárnap szülöttei természetes vezetők. Jelenlétük gyakran betölti a teret, és sokszor ők azok, akik egy társaságban ösztönösen irányt mutatnak. Belső tüzük lendületet ad, ugyanakkor hajlamosak lehetnek a túlzott büszkeségre vagy türelmetlenségre.
- Hétfő - A Tiris
A Tigris a bátorság, a méltóság és a csendes erő jelképe. A hétfőn született emberek nem feltétlenül a leghangosabb személyiségek, mégis van bennük egy magabiztos kisugárzás, amely tiszteletet ébreszt másokban. Rendkívül kitartóak: ha kitűznek egy célt, addig dolgoznak érte, amíg el nem érik. Érzelmileg mélyek és érzékenyek, ezért fontos számukra a biztonságos, stabil kapcsolati háttér.
- Kedd - Az Oroszlán
Az Oroszlán a szenvedélyt, a kreativitást és a drámai önkifejezést jelképezi. Ezek az emberek szeretik teljes intenzitásban megélni az életet. Legyen szó munkáról, szerelemről vagy barátságról, mindenben a szívük vezeti őket. Gyakran rendelkeznek művészi érzékkel, és fontos számukra, hogy valamilyen módon láthatóvá tegyék tehetségüket.
- Szerda délelőtt - Az Agyaras Elefánt
Ez a jegy a stabilitást, a bölcsességet és a felelősségvállalást testesíti meg. Ezek az emberek rendkívül megbízhatóak. Gyakran ők a család vagy a munkahely „tartóoszlopai”, akik csendben, de kitartóan szervezik a háttérben a dolgokat.
- Szerda délután - Az Agyar nélküli Elefánt
A délutáni jegy energiája lágyabb. Az agyar nélküli elefánt a diplomáciát, az empátiát és a finom érzelmi intelligenciát jelképezi. Ebben a jegyben született emberek kiváló közvetítők, akik képesek megérteni a különböző nézőpontokat, és békét teremteni konfliktushelyzetekben.
- Csütörtök - A Patkány
Ez a jegy jelképezi a találékonyságot, az intelligenciát és a gyors alkalmazkodóképességet. Ezek az emberek kiváló problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Ott is meglátják a lehetőséget, ahol mások csak akadályokat látnak. Gyakran remek pénzügyi érzékkel rendelkeznek, és ügyesen szervezik mindennapi életüket.
- Péntek - A Tengerimalac
Ez a jegy a kedvességet, a társaságkedvelő természetet és a szívből jövő gondoskodást képviseli. Azok, akik ebben a jegyben születtek számukra a kapcsolatok jelentik az élet középpontját. Barátaik és családjuk körében érzik magukat igazán otthon.
- Szombat - A Naga (Sárkány)
A misztikus Naga jegye az erőteljes intuíciót, a spirituális mélységet és a belső átalakulás képességét jelképezi. Gyakran titokzatos, kissé visszahúzódó személyiségek, akiknek gazdag belső világuk van. Szeretik megérteni az élet mélyebb jelentését, ezért sokszor vonzódnak a filozófiához, pszichológiához vagy spirituális utakhoz - írja a Life.hu.
