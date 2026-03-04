Radics Béla: A Tisza Párt egy brüsszeli lerakat, az egyik fészek pedig a Shell

Felháborítanak a Tisza Párt dolgozói Shell-részvényekkel kitömött, ide ejtőernyőztetett ügynök képviselői, akik kussolnak a mai napig azon, hogy Ukrajna zsarolja hazánkat.

Felháborít, hogy ma mindenféle Kapitány Istvánok, Bujdosó Andreák több százmilliót, sőt, milliárdokat keresnek azon, hogy egy ország szívatni próbál bennünket. Nekik elemi érdekük az, hogy hazákban olajkáosz, válság és üzemanyag-árrobbanás törjön ki!

Ők a halál vámszedői, akik a háborún nyerészkednek!

Ők a részvényárfolyamot képviselik, nem a magyar embereket!

Ők kussolnak és amíg a magyar emberek fizetnek, addig ők szépen, csendben nyerészkednek és a mi kárunkon gennyesre keresik magukat!

Ők a káoszban érdekeltek, mi a békében!

A Tisza Párt egy brüsszeli lerakat, az egyik fészek pedig a Shell, ahonnan iderepítették a kipróbált globalista végrehajtókat. Nem kérünk belőlük, ahogyan a háborún legtöbbet kereső Shell-ből sem!

A lábam sem teszem be többet egy Shell kútra!