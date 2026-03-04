Mindenkit meglepett: ilyen szexi ruhában még te sem láttad Tóth Gabit
Ezt neked is látnod kell! Tóth Gabi fotója felrobbantotta a közösségi oldalát.
Magyarország egyik legkiemelkedőbb énekesnője, Tóth Gabi nem csak tehetségéről, de szexi bájairól és szépségéről is ismert.
Tóth Gabi forró képpel érkezett
A magyar énekesnő, Tóth Gabi rendszeresen posztol követőinek a közösségi médiában családjáról és életének különböző pillanatairól. Legújabb fotójáról szinte le sem tudjuk venni a szemünket, annyira kiemeli nőies bájait és kisugárzását.
Meg kell hagyni bárhova belép Tóth Gabi, ott minden tekintetet magára vonz. Most egy fotózás eredményét osztotta meg, a fotón pedig egy zebramintás ruhában pózolt, mélyen kivágott dekoltázzsal és füstös sminkkel. Nem csak a pozíció, de a kép is erőteljes.
- Brutál kép!
- Gyönyörű vagy Gabi!
- Szuper szerkó egy szuper csajon
- írták a kommentszekcióban követői és csodálói.
Nem is szaporítjuk tovább a szót, íme a csodás énekesnő képe.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre