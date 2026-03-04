RETRO RÁDIÓ

Mindenkit meglepett: ilyen szexi ruhában még te sem láttad Tóth Gabit

Ezt neked is látnod kell! Tóth Gabi fotója felrobbantotta a közösségi oldalát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 14:00
Tóth Gabi szexi énekesnő

Magyarország egyik legkiemelkedőbb énekesnője, Tóth Gabi nem csak tehetségéről, de szexi bájairól és szépségéről is ismert.

Tóth Gabi
Tóth Gabi nem csak tehetséges de szexi is

Tóth Gabi forró képpel érkezett

A magyar énekesnő, Tóth Gabi rendszeresen posztol követőinek a közösségi médiában családjáról és életének különböző pillanatairól. Legújabb fotójáról szinte le sem tudjuk venni a szemünket, annyira kiemeli nőies bájait és kisugárzását.

Meg kell hagyni bárhova belép Tóth Gabi, ott minden tekintetet magára vonz. Most egy fotózás eredményét osztotta meg, a fotón pedig egy zebramintás ruhában pózolt, mélyen kivágott dekoltázzsal és füstös sminkkel. Nem csak a pozíció, de a kép is erőteljes.

  • Brutál kép!
  • Gyönyörű vagy Gabi!
  • Szuper szerkó egy szuper csajon

- írták a kommentszekcióban követői és csodálói.

Nem is szaporítjuk tovább a szót, íme a csodás énekesnő képe.

 

