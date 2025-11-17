Hoppá! Tóth Gabi slágere a Fülöp-szigeteken is hódít!

Tóth Gabi az egyik legtöbb bántásnak kitett énekesnő napjainkban. Magánélete miatt sok kritikát kapott, év elején pedig arról vallott, hogy kevés a fellépése is emiatt. Dalai azonban sokakhoz eljutnak, sőt, az egyik szerzemény meg sem állt a Fülöp-szigetekig, ahol nagy sikert aratott!

Tóth Gabi dala a Fülöp-szigeteken csendült fel Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi slágere meglepő helyen csendült fel

Tóth Gabi dalai sokak szívét elnyerték már Magyarországon, és a SzívbeEmelő című külföldre is eljutott. A Fricska néptáncegyüttessel közös performance most Ázsiában, a Fülöp-szigeteken is hódít. Odavalósi ugyanis egy rendkívül népszerű TikTok-sztár, az STR felhasználónéven futó fiú, aki felkapta az említett slágert. Az influenszernek több százezer követője van, legnépszerűbb videóit pedig több millióan látták már. A profiljának a tematikája egyszerű: a rajongói a világ minden pontjáról elküldik neki kedvenc dalaikat, és azt kérik, reagáljon rájuk. Egy-egy ilyen dalnak igencsak megdobja a népszerűségét, ha a fiú a videójában lejátssza a szólamokat, és látványos mimikával véleményezi azt.

Most Tóth Gabi került terítékre, a fiatal srác eleinte kissé nehezen adta át magának a különleges érzelmi töltettel rendelkező dalnak, de a gyorsabb, ritmusos résznél már nem bírta ki fejrázás nélkül, még vállaival is táncolt az ütemre.

Tóth Gabi újra szárnyra kap?

Az énekesnő a Megasztár mestereként kerül képernyőre szombat esténként, korábban pedig a Dancing with the Starsban táncolt szerelmével, Papp Máté Bencével. Úgy fest, kezd jóra fordulni körülötte minden. Néhány hónapja nem így érezte: Tóth Gabi Hajdú Péter műsorában vallott év elején arról, hogy alig hívják koncertezni, a hírneve megsínylette a Krausz Gábortól való válását. A TV2 műsorainak hála most azonban rivaldafényben van, és a jelek szerint az említett TikTok-sztárnak köszönhetően nemzetközi vizekre is evezhetett. A srác egyébként nemrég L.L. Junior Frey Timi című dalát is véleményezte…