Sydney Sweeney ledobta a textilt, meztelenül dominál

Sydney Sweeney ismét felrobbantotta az internet világát. Legújabb címlapfotóin ugyanis teljesen meztelenül állt a kamerák elé.

Meztelenül állt kamerák elé Sydney Sweeney / Fotó: AFP

A színésznő a fotósorozatban régi hollywoodi filmcsillagok világát idézi meg. Gondosan formázott frizurával, visszafogott ékszerekkel és ruha nélkül pózolt a kameráknak. A képek művésziek és sejtelemesek, egyszerre sugároznak eleganciát és határozott nőiességet.

A fotósorozat éles ellentétben áll azokkal a szerepekkel, amelyekben a közelmúltban láthattuk a színésznőt. Sydney Sweeney korábban már nyilatkozott arról, hogy gyerekkora óta több sérülésnek a nyomát is viseli a testén, legyen szó sportbalesetről vagy a forgatás közben szerzett hegekről. Ez pedig még hitelesebbé teszi azt az erőt és magabiztosságot, amely a mostani képekből sugárzik.

Hollywood legszexibb színésznője most minden eddiginél merészebb oldalát mutattatta meg, és az új fotósorozata minden fantáziát túlszárnyal. Sydney az egyik képen úgy tűnik, mintha lebegne, miközben igéző tekintetével kapcsolatot teremt a nézővel. Egy másik megosztott fotón pedig a félhomályból fordul vissza a kamera felé, ahol a fény csak annyit enged láttatni, amennyi a kompozícióhoz feltétlenül szükséges - írja az Origo.

Íme Syndey Sweeney elképesztő fotói, és egy pillanatra visszarepülhetünk az egykor csillogó Hollywoodba: