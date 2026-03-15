RETRO RÁDIÓ

Történelmi tömeg a Békemeneten: Pápai Jociék így énekelték el a Nemzeti dalt a Kossuth téren

Március 15-én hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemeneten, ahol azon túl, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek a résztvevők, a béke fontossága és értéke mellett is kiállnak. A Békemenet után a Kossuth téren a Nemzeti dal közös előadása óriási sikert aratott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 14:47
Módosítva: 2026.03.15. 15:15
Soha nem látott tömeg gyűlt össze március 15-én Budapesten a Békemeneten, ahol az emberek nemcsak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek, hanem a béke fontossága mellett is kiálltak. Az ünnep minden évben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanatára emlékeztet, amikor a magyarok a szabadságért és a függetlenségért harcoltak.

Radics Gigi gyönyörűen énekelt a Békemenet utáni ünnepségen – Fotó: Polyák Attila

A mai világban azonban a béke értéke talán még fontosabb, mint valaha. A szomszédos Ukrajnában több mint négy éve tart a háború, miközben a Közel-Keleten is nemrég robbant ki egy újabb háború. Sokan ezért is tartották fontosnak, hogy a Békemeneten jelenlétükkel is jelezzék: a békét támogatják.

A Nemzeti dalt Pataky Attila, Pápai Joci, Radics Gigi, Curtis, Takáts Tamás és Dér Heni adta elő – Fotó: Polyák Attila

A Kossuth téren már megkezdődött az ünnepi program, amelynek egyik legmeghatóbb és leglátványosabb pillanata a Nemzeti dal közös előadása volt. A Tolcsvay László által megzenésített művet több ismert előadó adta elő: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás együtt lépett színpadra – írja a Bors.

Pápai Joci is színpadra lépett a március 15-i ünnepségen – Fotó: Polyák Attila

A produkció hatalmas sikert aratott: az óriási tömeg egy emberként ujjongott, sokan együtt énekelték a sorokat az előadókkal, a tér pedig szinte zengett a tapsvihartól. A megható pillanat jól mutatta, hogy az ünnep nemcsak a múlt hőseiről szól, hanem arról is, hogy a magyarok ma is közösen állnak ki a szabadság és a béke mellett.

Békemenet A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
