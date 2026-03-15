Történelmi tömeg a Békemeneten: Pápai Jociék így énekelték el a Nemzeti dalt a Kossuth téren
Március 15-én hatalmas tömeg gyűlt össze a Békemeneten, ahol azon túl, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek a résztvevők, a béke fontossága és értéke mellett is kiállnak. A Békemenet után a Kossuth téren a Nemzeti dal közös előadása óriási sikert aratott.
Soha nem látott tömeg gyűlt össze március 15-én Budapesten a Békemeneten, ahol az emberek nemcsak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeznek, hanem a béke fontossága mellett is kiálltak. Az ünnep minden évben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb pillanatára emlékeztet, amikor a magyarok a szabadságért és a függetlenségért harcoltak.
A mai világban azonban a béke értéke talán még fontosabb, mint valaha. A szomszédos Ukrajnában több mint négy éve tart a háború, miközben a Közel-Keleten is nemrég robbant ki egy újabb háború. Sokan ezért is tartották fontosnak, hogy a Békemeneten jelenlétükkel is jelezzék: a békét támogatják.
Közösen adták elő a Nemzeti dalt a Békemeneten
A Kossuth téren már megkezdődött az ünnepi program, amelynek egyik legmeghatóbb és leglátványosabb pillanata a Nemzeti dal közös előadása volt. A Tolcsvay László által megzenésített művet több ismert előadó adta elő: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás együtt lépett színpadra – írja a Bors.
A produkció hatalmas sikert aratott: az óriási tömeg egy emberként ujjongott, sokan együtt énekelték a sorokat az előadókkal, a tér pedig szinte zengett a tapsvihartól. A megható pillanat jól mutatta, hogy az ünnep nemcsak a múlt hőseiről szól, hanem arról is, hogy a magyarok ma is közösen állnak ki a szabadság és a béke mellett.
