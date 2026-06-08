„Külföldre megyünk randizni, a gyerekeket pedig otthon hagyjuk – olcsóbb, mint étteremben vacsorázni”

Gyerekek nélkül indul kiruccanásra az 5 gyermekes édesanya, aki hol egyedül, hol pedig párjával utazgat a nagyvilágban. Egy korábbi nehéz időszaka vezette rá az édesanyát, hogy szánjon magára is időt a gyermekei mellett.

Gyerekek nélkül utazik az édesanya, akit néha párja is elkísér a rövid kiruccanásokra

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Gyerekek nélkül utazgat az édesanya

Egy ötgyermekes édesanya osztotta meg, hogyan szakad ki a hétköznapok mókuskerekéből: néha-néha villámgyors külföldi kiruccanásra indul, hol egyedül, hol pedig a párjával, miközben a gyermekeit otthon hagyja.

A 36 éves brit Oliviyah Stevens lehangoltnak érezte magát, miután megszületett a legkisebb gyermeke, úgy érezte, hogy egy kis énidőre van szüksége. Először 2025 novemberében utazott el egyedül Alicantéba, s addig gyermekeire párja, Kyle vigyázott. Azóta néhány havonta közösen is szerveznek randinapokat, amelyek során külföldre repülnek, sokszor csak egyetlen napra.

A család már sok helyen megfordult: voltak már Olaszországban, jártak Marokkóban és Bukarestben is, Oliviyah pedig eddig összesen 20 országban járt. Nemrég Olaszországba talált retúrjegyet mindössze 30 fontért, amely átszámítva nagyjából 14 ezer forint.

Egészen más érzés elmenni otthonról, mert ha csak otthon maradok a gyerekek nélkül, akkor csak takarítok, és az nem igazi pihenés.

– mondta az édesanya.

Reggel landolnak, estére már otthon is vannak

Akkor jöttek rá, hogy a rövid kiruccanások is működnek, miután egy krétai pihenésük félbeszakadt, mert törölték a járatot. Új úti célt választottak, és egy hétvége alatt bejárták Marokkót.

Rájöttem, hogy ez megoldható még gyerekek mellett is

– mondta.

Első egynapos útjuk Olaszországba vezetett, reggel landoltak, este pedig már ismét Londonban voltak. Ezután Oliviyah is útnak indult: „Nagyon felszabadító volt, végre volt időm magamra, még olvasni is tudtam.”

Oliviyah születésnapja alkalmából a pár Mallorcába utazott, miközben a gyerekekre a nagymamájuk vigyázott. „Fontos, hogy szülőként is jusson idő magunkra. Könnyű elveszíteni önmagunkat” – fogalmazott.

Oliviyah azt mondja, hogy ezek az utak segítettek neki abban, hogy újra rátaláljon önmagára: „Az öt gyerek mellett teljesen elvesztem egy időre. Ezek a rövid szünetek lehetőséget adtak arra, hogy átgondoljam az életemet, célokat tűzzek ki és feltöltődve térjek vissza” – olvasható a Mirror cikkében.