VV Merci elhagyja az országot? Olasz szerelme oldalán kezd új életet

Balázs Mercédesz, akit az ország leginkább VV Merci, illetve Cedes néven zárt a szívébe, a Való Világ 10. szériájában tűnt fel, és őszinte, pörgős karakterével azonnal a nézők kedvencévé vált. Az influenszerek világában és a zenei életben is bontogatja szárnyait, rajongói pedig feszülten figyelik minden mozdulatát. Most elárulta, hogy a következő hónapok a határok átlépéséről és a romantikus felfedezésekről fognak szólni. Az egykori villalakó élete legizgalmasabb időszaka előtt áll, amely során több európai országot is célba vesz.

VV Merci szerelmes, egy olasz macsó rabolta el a szívét (Fotó: VV Cedes Instagram-oldala)

Robbanásszerűen jött a szerelem VV Merci életébe

A fiatal celebre teljesen váratlanul, a legmeglepőbb pillanatban köszöntött rá a mindent elsöprő boldogság, amely azonnal átírta a teljes nyári menetrendjét. Merci nem rejtette véka alá az érzelmeit, és boldogan mesélt arról, hogy az idei szezon a romantikáról és a felejthetetlen közös élményekről fog szólni.

Ha már csajos nyárindítás, idén van tervben pár utazás. Megyek a legjobb barátnőmmel egy jó kis csajos nyaralásra, na meg persze a szerelmemmel is. Hiszen szerelemmel kezdődött nekem ez a nyár. Boldog vagyok nagyon! Gyorsan berobbant a szerelem így nyár elejére. És mivel ő olasz, Olaszország sem maradhat ki a nyári terveinkből, megmutatja nekem, meg Ciprus is tervben van, ott egyikünk sem volt még. És aztán tervben van még később több nagyobb utazás is

– nyilatkozta lelkesen Merci a Metropolnak.

A rajongók persze azonnal találgatni kezdtek, hogy a sármos külföldi férfi miatt vajon végleg elhagyja-e Magyarországot a sztár, hiszen a dél-európai kultúra és a külföldi utak sorozata komoly kötődést jelenthet. Az olaszországi látogatás ráadásul nem egy egyszerű turistáskodás lesz, hanem egy mély, személyes bevezetés a Merci szíve választottjának gyökereibe és családi hátterébe.

VV Merci és Massimo külföldön tervezi az életét (Fotó: VV Cedes Instagram)

Egy horrorfilm hozta meg az áttörést

A megismerkedésük története pont olyan, mint egy hollywoodi romantikus vígjáték, ahol az ellentétek és a vicces helyzetek kovácsolják össze a feleket. Merci elárulta, hogy a kezdeti szikra egy pörgős éjszakai rendezvényen kezdődött, amelyet egy kifejezetten rendhagyó, ám annál sikeresebb első randevú követett.

Egy buliban ismertük meg személyesen is egymást, utána elmentünk randizni egy moziba. Elcsábítottam egy horrorfilmre, pedig utálja a horrort. Hősiesen helytállt. Kicsit úgy érezzük, mintha mindig is ismertük volna egymást. Hivatalosan viszont csak pár hete. Egy olyan személyt találtam meg benne, aki nagyon törődő, megértő, ami nagyon-nagyon fontos, empatikus, és azt érzem, hogy ő ért engem. Berobbant az az igazi filmes nagy szerelem!

– emlékezett vissza a kezdetekre.