Hátborzongató teszt borzolja a kedélyeket: ebből most kiderül, ki pszichopata!
Ijesztő rejtvény terjed az interneten. Az alábbi teszt segíthet feltárni a pszichopata jellemvonásokat.
Érdekes, ám egyben kissé hátborzongató rejtvény terjed az interneten, amely segíthet fényt deríteni arra, vajon a megfejtő pszichopata-e. Ugyan ennek diagnosztizálása sokkal összetettebb, mint egy fejtörő megoldása, mégis sokan lenyűgözőnek találják, ahogy ezáltal jobban megismerhették a gondolkodásmódjukat és a jellemüket is.
Vajon pszichopata vagy? Ez a rejtvény segíthet kideríteni
Egy házaspárt és tinédzser fiukat hihetetlenül szoros kötelék fűz össze. Családként elválaszthatatlanok, és rengeteg időt töltenek együtt. A szülők minden egyes nap elkísérik a gyereküket az iskolába az osztálytársak nagy rosszallására, akik hamarosan kegyetlen zaklatásnak vetik alá a fiút.
A szülők reakciója erre az, ahol a találós kérdés elágazik. Egyes verziókban az anya és az apa néhány nap alatt véletlenszerűen kiválasztott tanulókat gyilkolnak meg a gyermekük évfolyamából, míg más változatokban megkeresik a zaklatók otthonát, és ott végeznek velük, de nem egyszerre. Hagyják, hogy néhány nap elteljen az egyes gyilkosságok között.
A kérdés az: miért folyamodnak a szülők a gyilkosságokhoz, miért időzítik így ezeket, és miért vesznek célba véletlenszerűen kiválasztott tinédzsereket?
Miután a teszt egy változata felkerült a YouTube-ra, a felhasználók lelkesen álltak elő az elméleteikkel arról, miért nem szabadultak meg egyszerre az összes zaklatótól a szülők. A válaszok közt felmerült az, hogy nem ismerik a pontos címüket, ezért kell több idő a bosszúhadjárathoz, míg valaki azt is felvetette, a holttestek elrejtése miatt telt el több nap is az egyes gyilkosságok között.
A megoldása
Bárhogyan is fogalmazzák meg a rejtvényt, a válasz következetes marad. A fiú szülei gyilkossághoz folyamodnak, annak érdekében, hogy félelmet keltsenek a többi szülőben egy potenciális sorozatgyilkossal kapcsolatban, ami arra készteti őket, hogy maguk vigyék el a gyermekeiket az iskolába. Ezzel véget vetnek a fiuk zaklatásának, mivel már nem ő lenne az egyetlen gyerek, akit a szülei elkísérnének – írja a Daily Star.
A pszichopátia a személyiségzavar egyik formája, az antiszociális személyiségzavar (ASPD) egy súlyos változata. Általában az empátia hiánya és más érzelmi állapotok tompulása jellemzi. A személyiségzavarok egyfajta skálán mozognak, és drámaian eltérnek egymástól. Az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) szerint a személyiségzavarban szenvedő egyén nagyon eltérően gondolkodik, érez, viselkedik vagy viszonyul másokhoz, mint az átlagember. A pszichopaták jellemzően csökkent empátiát, valamint a megbánás vagy bűntudat hiányát mutatják: számítóak és rendszerint becstelenek lehetnek, impulzívan és felelőtlenül cselekedhetnek, illetve kerülhetik a felelősséget, és más aggasztó tulajdonságokat is mutathatnak. A pszichopátia megfelelő felméréséhez képzett orvosokra van szükség, így ennek a rejtvénynek a helyes megoldása nem egyenlő a klinikai diagnózissal.
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