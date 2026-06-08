Hátborzongató teszt borzolja a kedélyeket: ebből most kiderül, ki pszichopata!

Érdekes, ám egyben kissé hátborzongató rejtvény terjed az interneten, amely segíthet fényt deríteni arra, vajon a megfejtő pszichopata-e. Ugyan ennek diagnosztizálása sokkal összetettebb, mint egy fejtörő megoldása, mégis sokan lenyűgözőnek találják, ahogy ezáltal jobban megismerhették a gondolkodásmódjukat és a jellemüket is.

Egy hátborzongató teszt segíthet feltárni a pszichopata jellemvonásokat / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Vajon pszichopata vagy? Ez a rejtvény segíthet kideríteni

Egy házaspárt és tinédzser fiukat hihetetlenül szoros kötelék fűz össze. Családként elválaszthatatlanok, és rengeteg időt töltenek együtt. A szülők minden egyes nap elkísérik a gyereküket az iskolába az osztálytársak nagy rosszallására, akik hamarosan kegyetlen zaklatásnak vetik alá a fiút.

A szülők reakciója erre az, ahol a találós kérdés elágazik. Egyes verziókban az anya és az apa néhány nap alatt véletlenszerűen kiválasztott tanulókat gyilkolnak meg a gyermekük évfolyamából, míg más változatokban megkeresik a zaklatók otthonát, és ott végeznek velük, de nem egyszerre. Hagyják, hogy néhány nap elteljen az egyes gyilkosságok között.

A kérdés az: miért folyamodnak a szülők a gyilkosságokhoz, miért időzítik így ezeket, és miért vesznek célba véletlenszerűen kiválasztott tinédzsereket?

Miután a teszt egy változata felkerült a YouTube-ra, a felhasználók lelkesen álltak elő az elméleteikkel arról, miért nem szabadultak meg egyszerre az összes zaklatótól a szülők. A válaszok közt felmerült az, hogy nem ismerik a pontos címüket, ezért kell több idő a bosszúhadjárathoz, míg valaki azt is felvetette, a holttestek elrejtése miatt telt el több nap is az egyes gyilkosságok között.

A megoldása

Bárhogyan is fogalmazzák meg a rejtvényt, a válasz következetes marad. A fiú szülei gyilkossághoz folyamodnak, annak érdekében, hogy félelmet keltsenek a többi szülőben egy potenciális sorozatgyilkossal kapcsolatban, ami arra készteti őket, hogy maguk vigyék el a gyermekeiket az iskolába. Ezzel véget vetnek a fiuk zaklatásának, mivel már nem ő lenne az egyetlen gyerek, akit a szülei elkísérnének – írja a Daily Star.