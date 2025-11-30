Ebből a 22 kérdésből kiderül, hogy valaki pszichopata-e
David Wilson professzor elmagyarázta, mi tesz valakit pszichopatává. A kutatások szerint nagyjából minden századik ember megfelel a pszichopátia kritériumainak, de a jelek felismerése korántsem egyszerű.
Általában a pszichopátia jelei még a közeli barátok vagy a családtagok számára is rejtve maradhatnak. Egy brit kriminológus azonban most bemutatott egy olyan kérdéssort, amely állítása szerint alkalmas lehet annak felismerésére, hogy valaki pszichopata-e.
A LADbible „Honesty Box” kérdéseire válaszolva David Wilson professzor elmagyarázta azokat a viselkedési mintákat, amelyek miatt a pszichopatákat nehezebb felismerni.
A pszichopatáknak nincs szarv a fejükön vagy hegyes farkuk – ha ilyen egyszerű lenne, könnyű lenne felismerni egy pszichopatát
- hangsúlyozta Wilson, aki harminc éve foglalkozik gyilkosok kihallgatásával és profilozásával.
Az eredeti Hare-féle pszichopátia-kérdőív, amely egy 22 kérdésből álló mérőeszköz, többek között a túlzott nagyzolásra vagy a promiszkuitásra is rákérdez a vizsgált személynél. David Wilson állítása szerint rengeteg olyan emberrel találkozott, akik halálos erőszakot alkalmaztak, és magas pontszámot érnének el a kérdőíven, ugyanakkor vannak olyanok is, akik szintén magas pontszámot kapnának, mégsem követnének el erőszakos vagy halálos cselekményt.
Egyértelmű összefüggés van a magas pontszám és az elkövetett bűncselekmények típusa között
– tette hozzá Wilson.
Mi az a Hare-féle pszichopátia-kérdőív?
A kérdőív egy pszichológiai mérőeszköz, amelyet egy személy pszichopátiás vagy antiszociális hajlamainak értékelésére használnak. Az 1970-es években dolgozta ki a kanadai pszichológus, Robert D. Hare, eredetileg azzal a céllal, hogy pszichológiai kísérletek során alkalmazzák. Azóta átdolgozták a PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised) változatra, amelyben az eredeti felmérés két kérdését törölték, miután az elemzések szerint nem bizonyultak hasznosnak.
Ma már 20 kérdésből áll, de az eredeti változat kedvéért most az ősverziót mutatta be a LADBible, nem az átdolgozottat.
Az alábbi kérdéseket teszik fel, amelyekre egy háromfokozatú skálán kell válaszolni (0 = egyáltalán nem jellemző, 1 = részben jellemző, 2 = teljes mértékben jellemző).
22 kérdés egy pszichopata leleplezésére
- Felületesen bájos, simulékony a fellépése?
- Volt már korábban pszichopátiával (vagy hasonló zavarral) kapcsolatos diagnózisa?
- Egocentrikus, túlzottan nagyzoló énképpel rendelkezik?
- Hajlamos az unatkozásra, alacsony a frusztrációtűrése?
- Jellemző rá a kóros hazugság és a megtévesztés?
- Hajlamos másokat átverni, vagy hiányzik belőle az őszinteség?
- Hiányzik belőle a megbánás vagy a bűntudat?
- Érzelmileg sekélyes, hiányzik az érzelmi mélysége?
- Kegyetlen, empátiahiányos?
- Parazita életmódot folytat?
- Indulatos, gyenge a viselkedéskontrollja?
- Jellemzőek rá a promiszkuitás, az alkalmi szexuális kapcsolatok?
- Már korán jelentkeztek viselkedési problémái?
- Hiányoznak a reális, hosszú távú tervei?
- Impulzív?
- Szülőként felelőtlenül viselkedett vagy viselkedik?
- Gyakori házasságai vagy tartós párkapcsolatai voltak?
- Elkövetett fiatalkori bűncselekményeket?
- Magas a próbaidő vagy a feltételes szabadlábra helyezés megszegésének kockázata?
- Nem hajlandó vállalni a felelősséget a saját tetteiért?
- Sokféle bűncselekményt követett el?
- A drog- vagy alkoholfogyasztása nem közvetlen oka az antiszociális viselkedésének?
Mikor tekinthető valaki pszichopatának?
A Torontói Egyetem szerint egy átlagos ember körülbelül 5–6 pontot ér el, míg azoknál, akik 25–30 pontot vagy annál többet szereznek, nagy valószínűséggel pszichopata személyiségzavart diagnosztizálnak.
Wilson elmélete szerint a pszichopátia esetében a személynek kifejezetten magas pontszámot kell elérnie a teszten, és a pszichopátia összefügg az erkölcsi normák megértésének hiányával.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre