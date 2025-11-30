Ebből a 22 kérdésből kiderül, hogy valaki pszichopata-e

Általában a pszichopátia jelei még a közeli barátok vagy a családtagok számára is rejtve maradhatnak. Egy brit kriminológus azonban most bemutatott egy olyan kérdéssort, amely állítása szerint alkalmas lehet annak felismerésére, hogy valaki pszichopata-e.

A kutatások szerint nagyjából minden századik ember pszichopata lehet.

A LADbible „Honesty Box” kérdéseire válaszolva David Wilson professzor elmagyarázta azokat a viselkedési mintákat, amelyek miatt a pszichopatákat nehezebb felismerni.

A pszichopatáknak nincs szarv a fejükön vagy hegyes farkuk – ha ilyen egyszerű lenne, könnyű lenne felismerni egy pszichopatát

- hangsúlyozta Wilson, aki harminc éve foglalkozik gyilkosok kihallgatásával és profilozásával.

Az eredeti Hare-féle pszichopátia-kérdőív, amely egy 22 kérdésből álló mérőeszköz, többek között a túlzott nagyzolásra vagy a promiszkuitásra is rákérdez a vizsgált személynél. David Wilson állítása szerint rengeteg olyan emberrel találkozott, akik halálos erőszakot alkalmaztak, és magas pontszámot érnének el a kérdőíven, ugyanakkor vannak olyanok is, akik szintén magas pontszámot kapnának, mégsem követnének el erőszakos vagy halálos cselekményt.

Egyértelmű összefüggés van a magas pontszám és az elkövetett bűncselekmények típusa között

– tette hozzá Wilson.

Mi az a Hare-féle pszichopátia-kérdőív?

A kérdőív egy pszichológiai mérőeszköz, amelyet egy személy pszichopátiás vagy antiszociális hajlamainak értékelésére használnak. Az 1970-es években dolgozta ki a kanadai pszichológus, Robert D. Hare, eredetileg azzal a céllal, hogy pszichológiai kísérletek során alkalmazzák. Azóta átdolgozták a PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised) változatra, amelyben az eredeti felmérés két kérdését törölték, miután az elemzések szerint nem bizonyultak hasznosnak.

Ma már 20 kérdésből áll, de az eredeti változat kedvéért most az ősverziót mutatta be a LADBible, nem az átdolgozottat.

Az alábbi kérdéseket teszik fel, amelyekre egy háromfokozatú skálán kell válaszolni (0 = egyáltalán nem jellemző, 1 = részben jellemző, 2 = teljes mértékben jellemző).

22 kérdés egy pszichopata leleplezésére

Felületesen bájos, simulékony a fellépése? Volt már korábban pszichopátiával (vagy hasonló zavarral) kapcsolatos diagnózisa? Ego­centrikus, túlzottan nagyzoló énképpel rendelkezik? Hajlamos az unatkozásra, alacsony a frusztrációtűrése? Jellemző rá a kóros hazugság és a megtévesztés? Hajlamos másokat átverni, vagy hiányzik belőle az őszinteség? Hiányzik belőle a megbánás vagy a bűntudat? Érzelmileg sekélyes, hiányzik az érzelmi mélysége? Kegyetlen, empátiahiányos? Parazita életmódot folytat? Indulatos, gyenge a viselkedéskontrollja? Jellemzőek rá a promiszkuitás, az alkalmi szexuális kapcsolatok? Már korán jelentkeztek viselkedési problémái? Hiányoznak a reális, hosszú távú tervei? Impulzív? Szülőként felelőtlenül viselkedett vagy viselkedik? Gyakori házasságai vagy tartós párkapcsolatai voltak? Elkövetett fiatalkori bűncselekményeket? Magas a próbaidő vagy a feltételes szabadlábra helyezés megszegésének kockázata? Nem hajlandó vállalni a felelősséget a saját tetteiért? Sokféle bűncselekményt követett el? A drog- vagy alkoholfogyasztása nem közvetlen oka az antiszociális viselkedésének?

Mikor tekinthető valaki pszichopatának?

A Torontói Egyetem szerint egy átlagos ember körülbelül 5–6 pontot ér el, míg azoknál, akik 25–30 pontot vagy annál többet szereznek, nagy valószínűséggel pszichopata személyiségzavart diagnosztizálnak.