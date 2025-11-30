RETRO RÁDIÓ

Ebből a 22 kérdésből kiderül, hogy valaki pszichopata-e

David Wilson professzor elmagyarázta, mi tesz valakit pszichopatává. A kutatások szerint nagyjából minden századik ember megfelel a pszichopátia kritériumainak, de a jelek felismerése korántsem egyszerű.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 21:00
pszichopata kriminológus gyilkos

Általában a pszichopátia jelei még a közeli barátok vagy a családtagok számára is rejtve maradhatnak. Egy brit kriminológus azonban most bemutatott egy olyan kérdéssort, amely állítása szerint alkalmas lehet annak felismerésére, hogy valaki pszichopata-e.

A kutatások szerint nagyjából minden századik ember pszichopata lehet.
A kutatások szerint nagyjából minden századik ember pszichopata lehet.

A LADbible „Honesty Box” kérdéseire válaszolva David Wilson professzor elmagyarázta azokat a viselkedési mintákat, amelyek miatt a pszichopatákat nehezebb felismerni.

A pszichopatáknak nincs szarv a fejükön vagy hegyes farkuk – ha ilyen egyszerű lenne, könnyű lenne felismerni egy pszichopatát

- hangsúlyozta Wilson, aki harminc éve foglalkozik gyilkosok kihallgatásával és profilozásával. 

Az eredeti Hare-féle pszichopátia-kérdőív, amely egy 22 kérdésből álló mérőeszköz, többek között a túlzott nagyzolásra vagy a promiszkuitásra is rákérdez a vizsgált személynél. David Wilson állítása szerint rengeteg olyan emberrel találkozott, akik halálos erőszakot alkalmaztak, és magas pontszámot érnének el a kérdőíven, ugyanakkor vannak olyanok is, akik szintén magas pontszámot kapnának, mégsem követnének el erőszakos vagy halálos cselekményt.

Egyértelmű összefüggés van a magas pontszám és az elkövetett bűncselekmények típusa között

– tette hozzá Wilson.

Mi az a Hare-féle pszichopátia-kérdőív?

A kérdőív egy pszichológiai mérőeszköz, amelyet egy személy pszichopátiás vagy antiszociális hajlamainak értékelésére használnak. Az 1970-es években dolgozta ki a kanadai pszichológus, Robert D. Hare, eredetileg azzal a céllal, hogy pszichológiai kísérletek során alkalmazzák. Azóta átdolgozták a PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised) változatra, amelyben az eredeti felmérés két kérdését törölték, miután az elemzések szerint nem bizonyultak hasznosnak.

Ma már 20 kérdésből áll, de az eredeti változat kedvéért most az ősverziót mutatta be a LADBible, nem az átdolgozottat.

Az alábbi kérdéseket teszik fel, amelyekre egy háromfokozatú skálán kell válaszolni (0 = egyáltalán nem jellemző, 1 = részben jellemző, 2 = teljes mértékben jellemző).

22 kérdés egy pszichopata leleplezésére

  1. Felületesen bájos, simulékony a fellépése?
  2. Volt már korábban pszichopátiával (vagy hasonló zavarral) kapcsolatos diagnózisa?
  3. Ego­centrikus, túlzottan nagyzoló énképpel rendelkezik?
  4. Hajlamos az unatkozásra, alacsony a frusztrációtűrése?
  5. Jellemző rá a kóros hazugság és a megtévesztés?
  6. Hajlamos másokat átverni, vagy hiányzik belőle az őszinteség?
  7. Hiányzik belőle a megbánás vagy a bűntudat?
  8. Érzelmileg sekélyes, hiányzik az érzelmi mélysége?
  9. Kegyetlen, empátiahiányos?
  10. Parazita életmódot folytat?
  11. Indulatos, gyenge a viselkedéskontrollja?
  12. Jellemzőek rá a promiszkuitás, az alkalmi szexuális kapcsolatok?
  13. Már korán jelentkeztek viselkedési problémái?
  14. Hiányoznak a reális, hosszú távú tervei?
  15. Impulzív?
  16. Szülőként felelőtlenül viselkedett vagy viselkedik?
  17. Gyakori házasságai vagy tartós párkapcsolatai voltak?
  18. Elkövetett fiatalkori bűncselekményeket?
  19. Magas a próbaidő vagy a feltételes szabadlábra helyezés megszegésének kockázata?
  20. Nem hajlandó vállalni a felelősséget a saját tetteiért?
  21. Sokféle bűncselekményt követett el?
  22. A drog- vagy alkoholfogyasztása nem közvetlen oka az antiszociális viselkedésének?

Mikor tekinthető valaki pszichopatának?

A Torontói Egyetem szerint egy átlagos ember körülbelül 5–6 pontot ér el, míg azoknál, akik 25–30 pontot vagy annál többet szereznek, nagy valószínűséggel pszichopata személyiségzavart diagnosztizálnak.

Wilson elmélete szerint a pszichopátia esetében a személynek kifejezetten magas pontszámot kell elérnie a teszten, és a pszichopátia összefügg az erkölcsi normák megértésének hiányával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu