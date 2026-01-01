Megfogadtad, hogy többé nem iszol? Ha ebbe a három embertípusba tartozol, vigyáznod is kell az alkohollal
Egy orvos árulta el, kik azok, akiknek nem lenne szabad alkoholt inni. Ugyanis az alkoholfogyasztás veszélyes lehet három embertípus számára.
Az alkoholfogyasztás az ünnepi időszakban megnövekszik, a sok összejövetel, baráti társaság miatt. Azonban sok esetben van, hogy az alkohol nem jó ötlet. Egy orvos elárulta, hogy szerinte háromféle embernek soha nem szabad alkoholt fogyasztania.
Az alkoholfogyasztás veszélyes néhány ember számára
Az ünnepi időszakban, amelynek lényege valójában a mértéktelen élvezet, sokan fontolóra veszik, hogy kipróbálják a “Száraz január” kezdeményezést, melynek lényege, hogy egy teljes hónapig nem fogyasztanak alkoholt. De vannak, akik úgy döntenek, hogy végleg felhagynak az ivással – így tett Dr. Alex George is, miután 2022-ben, öccse halála után úgy döntött, hogy felhagy az alkohollal.
A gyász elsöprő. 127 kg-mal vagyok túlsúlyos. Minden zűrzavaros. Abba kell hagynom ezt. Végül meg kellett hoznom ezt a nehéz döntést... Nem akarom ezt tovább csinálni, ideje változtatni.
– ismerte el egy nemrégiben készült videóban.
Egy tavaly közzétett videóban a Love Island orvosa tanácsokat ad annak a három típusú embereknek, akiknek szerinte teljesen kerülniük kellene az alkoholt. Nem feltétlenül kell minden nap hatalmas mennyiségeket inni ahhoz, hogy alkoholproblémád legyen.
Ha figyelemhiányos hiperaktivitási zavarod (ADHD) van
Az ADHD egy idegfejlődési rendellenesség, amely gyakran koncentrációhiányt, magas energiaszintet és feledékenységet okoz, és a tünetek általában gyermekkorban jelentkeznek.
Először is, ha ADHD-s vagy. Az ADHD-val való alkoholfogyasztás olyan, mint benzint önteni a tűzre. Rontja az impulzivitást, fokozza a nem kívánt tüneteket, és elnyomja az összes jó dolgot
– mondta.
Ha mentális egészségi problémákkal küzdesz
Másodszor, ha rossz hangulat vagy depresszió gyötör, az alkohol depresszáns hatással bír
– magyarázta Dr. George.
Nem csak a másnaposságról van szó. Ha hetente többször is iszol, hónapokon keresztül, az depressziót okozhat az agyadban. Ez elnyomja az agy pozitív energiáját és jó érzéseit.
Ha nem éred el a céljaidat
Dr. George szerint, ha úgy érzed, hogy megrekedtél az életben, mert nem érted el bizonyos céljaidat – például az újévi fogadalmaidat –, az alkohol megakadályozhat abban, hogy azzá az emberré válj, aki lehetnél.
Nem mindig van így, de ha itt ülsz és azt gondolod, hogy elakadtál, nem tudsz motivációt találni, nem tudsz áttörni, nem tudod megvalósítani az álmaidat, akkor hagyd abba az alkoholfogyasztást
– tanácsolja az orvos.
Próbáld ki hat hónapig, és talán érezni fogod a különbséget. Nekem bevált.
– tette hozzá.
A videó végén megismételte, hogy ezek csak az ő véleményei és meglátásai, egészségügyi kérdésekben mindig ajánlott felkeresni a háziorvost. - olvasható a LADbible cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre