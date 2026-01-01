Megfogadtad, hogy többé nem iszol? Ha ebbe a három embertípusba tartozol, vigyáznod is kell az alkohollal

Az alkoholfogyasztás az ünnepi időszakban megnövekszik, a sok összejövetel, baráti társaság miatt. Azonban sok esetben van, hogy az alkohol nem jó ötlet. Egy orvos elárulta, hogy szerinte háromféle embernek soha nem szabad alkoholt fogyasztania.

Az alkoholfogyasztás nem egészséges, azonban van három embertípus akiknek még inkább veszélyes

Fotó: Shutterstock

Az alkoholfogyasztás veszélyes néhány ember számára

Az ünnepi időszakban, amelynek lényege valójában a mértéktelen élvezet, sokan fontolóra veszik, hogy kipróbálják a “Száraz január” kezdeményezést, melynek lényege, hogy egy teljes hónapig nem fogyasztanak alkoholt. De vannak, akik úgy döntenek, hogy végleg felhagynak az ivással – így tett Dr. Alex George is, miután 2022-ben, öccse halála után úgy döntött, hogy felhagy az alkohollal.

A gyász elsöprő. 127 kg-mal vagyok túlsúlyos. Minden zűrzavaros. Abba kell hagynom ezt. Végül meg kellett hoznom ezt a nehéz döntést... Nem akarom ezt tovább csinálni, ideje változtatni.

– ismerte el egy nemrégiben készült videóban.

Egy tavaly közzétett videóban a Love Island orvosa tanácsokat ad annak a három típusú embereknek, akiknek szerinte teljesen kerülniük kellene az alkoholt. Nem feltétlenül kell minden nap hatalmas mennyiségeket inni ahhoz, hogy alkoholproblémád legyen.

Ha figyelemhiányos hiperaktivitási zavarod (ADHD) van

Az ADHD egy idegfejlődési rendellenesség, amely gyakran koncentrációhiányt, magas energiaszintet és feledékenységet okoz, és a tünetek általában gyermekkorban jelentkeznek.

Először is, ha ADHD-s vagy. Az ADHD-val való alkoholfogyasztás olyan, mint benzint önteni a tűzre. Rontja az impulzivitást, fokozza a nem kívánt tüneteket, és elnyomja az összes jó dolgot

– mondta.

Ha mentális egészségi problémákkal küzdesz

Másodszor, ha rossz hangulat vagy depresszió gyötör, az alkohol depresszáns hatással bír

– magyarázta Dr. George.

Nem csak a másnaposságról van szó. Ha hetente többször is iszol, hónapokon keresztül, az depressziót okozhat az agyadban. Ez elnyomja az agy pozitív energiáját és jó érzéseit.

Ha nem éred el a céljaidat

Dr. George szerint, ha úgy érzed, hogy megrekedtél az életben, mert nem érted el bizonyos céljaidat – például az újévi fogadalmaidat –, az alkohol megakadályozhat abban, hogy azzá az emberré válj, aki lehetnél.

Nem mindig van így, de ha itt ülsz és azt gondolod, hogy elakadtál, nem tudsz motivációt találni, nem tudsz áttörni, nem tudod megvalósítani az álmaidat, akkor hagyd abba az alkoholfogyasztást

– tanácsolja az orvos.

Próbáld ki hat hónapig, és talán érezni fogod a különbséget. Nekem bevált.

– tette hozzá.