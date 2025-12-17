Házi pálinkát ivott, majd megvakult egy férfi

A "diagnozisteam" TikTok csatornán megannyi orvosi esetről és tapasztalatról kerül fel videó egészségügyi edukáció céljából. Az érdekes, sokszor döbbenetes tények megannyi érdeklődőt vonzanak, amit a több mint 66 ezer követői szám is bizonyít. Decemberben az oldal alapítója, Tóth Mercédesz aneszteziológus arról beszélt, ő is elindítja vlogmas-jét és naponta hoz újabbnál újabb eseteket. A második részben arról beszél, hogy egy férfi megvakult egy házi készítésű pálinka elfogyasztása miatt: Metanolmérgezést kapott.

Megvakult egy ötven év körüli férfi metanolmérgezés miatt

Hát izgalmasan indult az éjszaka, mert egy olyan mérgezéses esettel találkoztam, amiről korábban én is csak tankönyvből olvastam. Ez pedig a metanol, vagy más néven faszesz mérgezés

– kezdte a videóban Mercédesz.

Majd elmesélte, hogy egy ötven év körüli férfit vittek be a kórházba, aki néhány órával korábban házi szőlőpálinkát ivott. A férfi ajándékba kapta a szeszt és hatalmas mennyiséget fogyasztott el belőle, körülbelül egy litert.

Metanolmérgezés: elvesztette a látását a férfi

Pár órával később rosszul lett. Alacsony lett a vérnyomása és elvesztette a látását.

A metanolmérgezésnél is jellemző - ahogy a fagyálló mérgezésnél is, hogy extrém módon elsavasodik a vér.

A betegnek mérhetetlenül alacsony volt a PH-ja és többszervi elégtelenség kezdett el kialakulni nála. Ekkor etanolt kapott, mivel ez az egyik olyan kezelési lehetőség, amely hatékony mind fagyálló-, mind metanolmérgezésnél is.

Az esetet követően a férfi felkerült az intenzív osztályra, ahol vesepótlókezelést kezdtek meg nála.

A videó alatti kommentekben rengetegen érdeklődtek, a férfi visszanyerheti-e a látását az esetet követően, Mercédesz azonban erre nem túl biztató választ adott:

Nem valószínű.

Voltak, akik arról is érdeklődtek, indul-e eljárás a személy ellen, aki a metanolos szeszt adta, de sokan akadtak olyanok is, akik a férfi által elfogyasztott mennyiségen akadtak fent, érthető módon.

Egyáltalán ki iszik meg egy liter pálinkát?

– szólt egy komment.

#orvos #diagnozisteam #education #vlogmas #hospitallife🏥 ♬ eredeti hang - diagnozisteam @diagnozisteam A metanol a szervezetben formaldehiddé majd hangyasavvá alakul ami súlyosan mérgező, veseelégtelenséget, agykárosodást, vakságot okozhat, későn felismerve kómához illetve halálhoz vezet. A mérgezés tünetei általában 12-24 órával fogyasztás után jelentkeznek. Émelygés, hányinger, hányás, fejfájás, tudatzavar, homályos látás vagy látásvesztés, görcsök jelentkezhetnek. Minél előbb és minden esetben kórházi kezelést igényel! Ellenszerként sima etil-alkohol adható, ami akadályozza a mérgező formaldehid és hangyasav képződését (szóval ha valakinél felmerül metanol mérgezés, sima alkoholt érdemes itatni vele minél előbb, de ugyanez igaz fagyálló mérgezés gyanúja esetén is). #medical

A metanolmérgezés elkerülése érdekében a legfontosabb a prevenció: Gyanús alkohol fogyasztásának kerülése: Soha ne igyunk illegálisan előállított, ismeretlen eredetű pálinkát, vodkát, vagy más tömény italt, különösen ha gyanúsan olcsó, furcsa az íze/szaga, vagy nem megbízható forrásból származik, mivel ezekben lehet metanol. Megfelelő címkézés és forrás: Csak ismert, megbízható márkájú és legális forrásból származó alkoholos italokat fogyasszunk.

Emellett persze az alkoholfogyasztás mértékletes fogyasztására törekedjünk!