Házi pálinkát ivott, majd megvakult egy férfi
Tóth Mercédesz olyan esettel találkozott, amit eddig csak könyvekből ismert. Súlyos metanolmérgezést kapott egy ötven év körüli férfi.
A "diagnozisteam" TikTok csatornán megannyi orvosi esetről és tapasztalatról kerül fel videó egészségügyi edukáció céljából. Az érdekes, sokszor döbbenetes tények megannyi érdeklődőt vonzanak, amit a több mint 66 ezer követői szám is bizonyít. Decemberben az oldal alapítója, Tóth Mercédesz aneszteziológus arról beszélt, ő is elindítja vlogmas-jét és naponta hoz újabbnál újabb eseteket. A második részben arról beszél, hogy egy férfi megvakult egy házi készítésű pálinka elfogyasztása miatt: Metanolmérgezést kapott.
Hát izgalmasan indult az éjszaka, mert egy olyan mérgezéses esettel találkoztam, amiről korábban én is csak tankönyvből olvastam. Ez pedig a metanol, vagy más néven faszesz mérgezés
– kezdte a videóban Mercédesz.
Majd elmesélte, hogy egy ötven év körüli férfit vittek be a kórházba, aki néhány órával korábban házi szőlőpálinkát ivott. A férfi ajándékba kapta a szeszt és hatalmas mennyiséget fogyasztott el belőle, körülbelül egy litert.
Metanolmérgezés: elvesztette a látását a férfi
Pár órával később rosszul lett. Alacsony lett a vérnyomása és elvesztette a látását.
A metanolmérgezésnél is jellemző - ahogy a fagyálló mérgezésnél is, hogy extrém módon elsavasodik a vér.
A betegnek mérhetetlenül alacsony volt a PH-ja és többszervi elégtelenség kezdett el kialakulni nála. Ekkor etanolt kapott, mivel ez az egyik olyan kezelési lehetőség, amely hatékony mind fagyálló-, mind metanolmérgezésnél is.
Az esetet követően a férfi felkerült az intenzív osztályra, ahol vesepótlókezelést kezdtek meg nála.
A videó alatti kommentekben rengetegen érdeklődtek, a férfi visszanyerheti-e a látását az esetet követően, Mercédesz azonban erre nem túl biztató választ adott:
Nem valószínű.
Voltak, akik arról is érdeklődtek, indul-e eljárás a személy ellen, aki a metanolos szeszt adta, de sokan akadtak olyanok is, akik a férfi által elfogyasztott mennyiségen akadtak fent, érthető módon.
Egyáltalán ki iszik meg egy liter pálinkát?
– szólt egy komment.
A metanolmérgezés elkerülése érdekében a legfontosabb a prevenció:
- Gyanús alkohol fogyasztásának kerülése: Soha ne igyunk illegálisan előállított, ismeretlen eredetű pálinkát, vodkát, vagy más tömény italt, különösen ha gyanúsan olcsó, furcsa az íze/szaga, vagy nem megbízható forrásból származik, mivel ezekben lehet metanol.
- Megfelelő címkézés és forrás: Csak ismert, megbízható márkájú és legális forrásból származó alkoholos italokat fogyasszunk.
Emellett persze az alkoholfogyasztás mértékletes fogyasztására törekedjünk!
