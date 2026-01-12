Rohantak a mentők: Baleset történt a XIII. kerületben
A Reitter Ferenc utca és a Szegedi út kereszteződésében dolgoznak a tűzoltók. A balesethez mentők is érkeztek.
Két személyautó karambolozott Budapest XIII. kerületében, a Reitter Ferenc utca és a Szegedi út kereszteződésében. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. A Reitter Ferenc utcában forgalmi akadályra kell számítani. - írja a Katasztrófavédelem.
