"Csak egy kis fertőzés" - mondta három orvos is, aztán jött a sokkoló hír, ami minden szülő rémálma

Emily Cable élete 2024 áprilisában fordult a feje tetejére. Kisfia, az akkor alig egyéves Frank szokatlanul fáradékony és nyűgös lett. Amikor két hét után már a lélegzete is elakadt, a szülők orvoshoz siettek. A magánorvos magabiztos volt: mellkasi fertőzés, ötnapos antibiotikum-kúra, viszlát. Végül kiderült, Franknek agydaganata van.

Egyszerű fertőzésnek hitték az orvosok, végül kiderült, hogy a kis Franknek agydaganata van Forrás: Pixabay

Hiába könyörögtek segítségért

A gyógyszer azonban nem használt. Frank állapota romlott, hányni kezdett, és annyira legyengült, hogy megmozdulni is alig volt ereje. Az apa, Josh még kétszer vitte el a helyi háziorvoshoz, de a válasz ugyanaz volt: vírusos fertőzés, tessenek hazamenni.

Alig 24 órával az utolsó orvosi vizsgálat után azonban beütött a krach. Frank a kórház folyosóján, édesanyja karjaiban kapott hatalmas rohamot.

A semmiből jött az egész. Mire feleszméltem, már toltak is minket a CT-re

– emlékezett vissza a 30 éves Emily.

Sokkoló diagnózis: daganat feszült a kisfiú fejében

Az eredmények sokkolták a családot. Az orvosok egy különterembe hívták a szülőket, ahol körbehelyezett székek és bekészített papírzsebkendők várták őket. Emily már akkor tudta: nagy a baj.

Közölték, hogy egy hatalmas daganat van Frank feje hátsó részén, és az agyvíz is felgyülemlett. Frank kritikus állapotban volt. Mesterséges kómába kellett helyezni, mert bármelyik pillanatban agyvérzést kaphatott volna

– mesélte az anya.

A kisfiút szirénázó mentő szállította a világhírű londoni Great Ormond Street Hospitalba (GOSH), ahol azonnal az életmentő műtőasztalra került.

„Nem veszíthetjük el őt!”

A műtét utáni látvány minden szülőt összetörne. Frank apró testét csövek és vezetékek tucatjai lepték el, gépek tartották életben a kómában lévő gyermeket. Emily csak zokogni tudott a férje vállán.

Néhány nappal később egy újabb, 11 órás maratoni műtét következett a daganat eltávolítására. A szülőknek a legrémségesebb napot kellett túlélniük, miközben két nagyobbik lányukkal, a 9 éves Oliviával és a 7 éves Sofiával próbáltak erősek maradni. Végül megcsörrent a telefon: a műtét sikerült.