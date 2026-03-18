"Csak egy kis fertőzés" - mondta három orvos is, aztán jött a sokkoló hír, ami minden szülő rémálma
Azt mondták, csak egy egyszerű fertőzés, de az anyai megérzés nem csalt: a kisfia fejében valójában egy daganat ketyegett. Az édesanya most azért küzd, hogy más szülőknek ne kelljen átélniük azt a poklot, amit ők megjártak.
Emily Cable élete 2024 áprilisában fordult a feje tetejére. Kisfia, az akkor alig egyéves Frank szokatlanul fáradékony és nyűgös lett. Amikor két hét után már a lélegzete is elakadt, a szülők orvoshoz siettek. A magánorvos magabiztos volt: mellkasi fertőzés, ötnapos antibiotikum-kúra, viszlát. Végül kiderült, Franknek agydaganata van.
Hiába könyörögtek segítségért
A gyógyszer azonban nem használt. Frank állapota romlott, hányni kezdett, és annyira legyengült, hogy megmozdulni is alig volt ereje. Az apa, Josh még kétszer vitte el a helyi háziorvoshoz, de a válasz ugyanaz volt: vírusos fertőzés, tessenek hazamenni.
Alig 24 órával az utolsó orvosi vizsgálat után azonban beütött a krach. Frank a kórház folyosóján, édesanyja karjaiban kapott hatalmas rohamot.
A semmiből jött az egész. Mire feleszméltem, már toltak is minket a CT-re
– emlékezett vissza a 30 éves Emily.
Sokkoló diagnózis: daganat feszült a kisfiú fejében
Az eredmények sokkolták a családot. Az orvosok egy különterembe hívták a szülőket, ahol körbehelyezett székek és bekészített papírzsebkendők várták őket. Emily már akkor tudta: nagy a baj.
Közölték, hogy egy hatalmas daganat van Frank feje hátsó részén, és az agyvíz is felgyülemlett. Frank kritikus állapotban volt. Mesterséges kómába kellett helyezni, mert bármelyik pillanatban agyvérzést kaphatott volna
– mesélte az anya.
A kisfiút szirénázó mentő szállította a világhírű londoni Great Ormond Street Hospitalba (GOSH), ahol azonnal az életmentő műtőasztalra került.
„Nem veszíthetjük el őt!”
A műtét utáni látvány minden szülőt összetörne. Frank apró testét csövek és vezetékek tucatjai lepték el, gépek tartották életben a kómában lévő gyermeket. Emily csak zokogni tudott a férje vállán.
Néhány nappal később egy újabb, 11 órás maratoni műtét következett a daganat eltávolítására. A szülőknek a legrémségesebb napot kellett túlélniük, miközben két nagyobbik lányukkal, a 9 éves Oliviával és a 7 éves Sofiával próbáltak erősek maradni. Végül megcsörrent a telefon: a műtét sikerült.
A csoda, amiért megküzdöttek
Frank hősiesen viselte a folytatást is. A daganatról kiderült, hogy egy ritka rákfajta (ependymoma), ezért a kisfiúnak hat héten át tartó, kimerítő protonterápiára volt szüksége. Nem evett, nem aludt, és egy szondán keresztül táplálták, de nem adta fel.
2024 végén végre megérkezett a hír, amire mindenki várt: Frank tünetmentes!
Éppen a lányokért mentem az iskolába, amikor megkaptam az üzenetet. Ott sírtam a többi anyuka előtt az utcán. Hatalmas ünneplés kezdődött
– mondta Emily a brit Mirror cikkében.
Hosszú út a teljes életig
Bár Frank csak most, 2025 novemberében kezdett el beszélni és járókerettel járni, a család minden apró sikert győzelemként él meg. A kisfiúnak a következő tíz évben rendszeres kontrollra kell járnia, de már újra mosolyog és „főnökösödik” a kórházi játszószobában.
Emily és családja most a GOSH alapítványát támogatja, hogy egy új gyermekrák-központ épülhessen. Azt üzenik minden szülőnek: higgyenek az ösztöneiknek, mert egy „egyszerű fertőzés” mögött néha az életük legnagyobb harca húzódik meg.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre