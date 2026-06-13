RETRO RÁDIÓ

Súlyos balesetet szenvedett Ryan Reynolds

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A színész több csontja is eltört és állandó ellátásra szorult.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 10:00
Ryan Reynolds gázolás kórház

Megdöbbentő részletet árult el fiatalkorából Ryan Reynolds. A világsztár egy friss interjúban beszélt arról, hogy 18 éves korában súlyos balesetet szenvedett, amikor egy ittas sofőr elütötte, miközben gyalog tartott hazafelé.

Ryan Reynolds hosszú időre kórházba került
Ryan Reynolds története megdöbbentette színésztársát is
Fotó: AFP

Ryan Reynolds hosszú időre kórházba került

A színész egy videóban idézte fel a történteket, amiben a Welcome to Wrexham egyik szereplőjével, Rob Mac szerelt össze IKEA-bútorokat. Reynolds elmondta, hogy azon az estén ivott egy sört, ezért úgy döntött, nem ül autóba - inkább hazasétál.

Arra gondoltam, hogy még akkor sem vezetek, ha csak néhány háztömbnyire lakom

 – emlékezett vissza. A felelősségteljes döntés azonban nem óvta meg a tragédiától.

Hazafelé tartva ugyanis egy ittas sofőr elütötte. A becsapódás olyan súlyos volt, hogy a színész négy hétre kórházba került. A történet hallatán még beszélgetőtársa is megdöbbent. Reynolds ekkor elárulta, hogy a baleset következtében a teste bal oldalán szinte minden csont eltört.

Olyan erővel csapódott belém az autó, hogy a jármű gyakorlatilag totálkáros lett.

A színész hálásan emlékezett vissza azokra az orvosokra, akik kezelték, és akiknek köszönhetően teljesen felépülhetett a súlyos sérülésekből. A történetről egyébként már évekkel ezelőtt, egy 2011-es interjúban is beszélt, most azonban új részleteket is megosztott a nyilvánossággal.

Bár a baleset rendkívül komoly következményekkel járt, Reynolds később sem riadt vissza a fizikailag megterhelő filmszerepektől. Karrierje során számos akciójelenetben vett részt, legismertebb ilyen szerepe pedig kétségtelenül a Deadpool karaktere volt.

Az utóbbi években ugyanakkor már ő is érzi az idő múlását. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy 35 éves kor felett egyre nehezebbé vált számára a kaszkadőrjelenetek forgatása.

A rajongók hamarosan ismét láthatják a színészt a mozivásznon. Reynolds következő filmje, a Mayday szeptemberben érkezik a mozikba, emellett pedig ismét Deadpool szerepében tér vissza a hamarosan bemutatkozó Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című Marvel-produkcióban, írja a People.

 

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