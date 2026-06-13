Súlyos balesetet szenvedett Ryan Reynolds

Megdöbbentő részletet árult el fiatalkorából Ryan Reynolds. A világsztár egy friss interjúban beszélt arról, hogy 18 éves korában súlyos balesetet szenvedett, amikor egy ittas sofőr elütötte, miközben gyalog tartott hazafelé.

Ryan Reynolds története megdöbbentette színésztársát is

Fotó: AFP

Ryan Reynolds hosszú időre kórházba került

A színész egy videóban idézte fel a történteket, amiben a Welcome to Wrexham egyik szereplőjével, Rob Mac szerelt össze IKEA-bútorokat. Reynolds elmondta, hogy azon az estén ivott egy sört, ezért úgy döntött, nem ül autóba - inkább hazasétál.

Arra gondoltam, hogy még akkor sem vezetek, ha csak néhány háztömbnyire lakom

– emlékezett vissza. A felelősségteljes döntés azonban nem óvta meg a tragédiától.

Hazafelé tartva ugyanis egy ittas sofőr elütötte. A becsapódás olyan súlyos volt, hogy a színész négy hétre kórházba került. A történet hallatán még beszélgetőtársa is megdöbbent. Reynolds ekkor elárulta, hogy a baleset következtében a teste bal oldalán szinte minden csont eltört.

Olyan erővel csapódott belém az autó, hogy a jármű gyakorlatilag totálkáros lett.

A színész hálásan emlékezett vissza azokra az orvosokra, akik kezelték, és akiknek köszönhetően teljesen felépülhetett a súlyos sérülésekből. A történetről egyébként már évekkel ezelőtt, egy 2011-es interjúban is beszélt, most azonban új részleteket is megosztott a nyilvánossággal.

Bár a baleset rendkívül komoly következményekkel járt, Reynolds később sem riadt vissza a fizikailag megterhelő filmszerepektől. Karrierje során számos akciójelenetben vett részt, legismertebb ilyen szerepe pedig kétségtelenül a Deadpool karaktere volt.

Az utóbbi években ugyanakkor már ő is érzi az idő múlását. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy 35 éves kor felett egyre nehezebbé vált számára a kaszkadőrjelenetek forgatása.

A rajongók hamarosan ismét láthatják a színészt a mozivásznon. Reynolds következő filmje, a Mayday szeptemberben érkezik a mozikba, emellett pedig ismét Deadpool szerepében tér vissza a hamarosan bemutatkozó Bosszúállók: Doctor Doom ébredése című Marvel-produkcióban, írja a People.