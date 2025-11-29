Nem hagyta annyiban: Ryan Reynolds felesége védelmébe kelt a kínos megjegyzése miatt

A kanadai-amerikai színész, Ryan Reynolds egy újonnan nyilvánosságra kerüli bírósági dokumentumok szerint közeli barátok előtt, látványosan szembement a Velünk véget ér című film rendezőjével-és színészével, Justin Baldoni-val, aki állítólag felesége kinézetére tett nem túl kedves megjegyzéseket a közös jelenetek alkalmával.

Ryan Reynolds kiállt felesége mellett Justin Baldoni-val szemben, a kellemetlen megjegyzések miatt / Fotó. MW

Ryan Reynolds teljesen kifakadt

A 38 éves Blake Lively és Baldoni folyamatban lévő pereskedéséhez kapcsolódó újabb információk került napvilágra, miszerint Taylor Swift és Hugh Jackman állítólag végignézték, ahogy Ryan Reynolds kritizálja Baldonit, amiért megjegyzést tett Blake kinézetére, pontosabban elhízása miatt.

A dokumentumok szerint Justin Baldoni 2023. április 25-én Lively és Reynolds New York-i lakásába ment. Ott a kanadai színész teljesen kifakadt Baldonira a jelenlévők előtt, mondván, hogy szörnyű egy nő súlyára megjegyzéseket tenni, ezért Reynolds és felesége azzal vádolták Baldonit, hogy „hízás miatti megszégyenítést” követett el színésznővel szemben. A dokumentumok szerint a helyzet Baldoni számára különösen nehéz volt, mivel nemcsak a színésznővel, hanem annak „sárkányaival”, azaz Taylor Swift-tel és Ryan Reynoldsszal is szembe kellett néznie, akik a világ egyik legismertebb és leggazdagabb hírességei.

Baldoni egy 400 millió dolláros ellenkeresetben azt állította, hogy Blake Lively kihasználta Swift barátságát, és SMS-ek is napvilágot láttak, amelyekben Lively Reynolds-t és Swift-et „sárkányainak” nevezte.

A TMZ korábban megírta, hogy Taylor Swift a színésznő lakásába ment, anélkül hogy tudta volna, Baldoni is ott lesz. Egy bennfentes szerint Swift úgy véli, hogy barátnője manipulálta az időpontot, hogy Swift találkozzon Baldonival, aki végül csak kifejezte, hogy izgatottan várja a Velünk véget ér című filmet.

Források szerint Taylor Swift és Blake Lively azóta látványosan távolságot tartanak egymástól. Egy bennfentes információ szerint, hogy az énekesnő kihasználtnak érzi magát, mivel éveken át barátok voltak, de most úgy érzi, Lively bevonta őt egy bonyolult és kellemetlen helyzetbe - írja Page Six.