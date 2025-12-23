Ennek a 3 csillagjegynek megérkezik az elengedés és a megoldás karácsony előtt

Gőzölgő ételek, illatozó sütemények, feldíszített karácsonyfa és fenyőillat. Másra már nem is tudunk gondolni így, hogy karácsony napja egyre közeleg. Egyes csillagjegyeknek nem is kell, másoknak azonban éppen még meg kell oldaniuk valamit a nagy nap előtt. A karácsony előtti horoszkópból kiderül, hogy ma még mit kell elsimítani a békés ünnephez.

Horoszkóp: Elengedés és megoldás karácsony előtt. Fotó: Pexels

Horoszkóp: Elengedés és megoldás karácsony előtt

Kos

Elég, ha körbenéz, és láthatja, milyen sokan szeretik önt. Számukra is ön a legfontosabb. Éppen ezért most már lazítson, és élvezze a karácsonyi készülődést. Ma díszíti fel a fát, vagy inkább holnap reggel? Minden ajándékot becsomagolt már? Most már ne gondoljon semmi másra!



Bika

Kedden csodás nap vár önre. Bármit is tervez el, sikerülni fog, nincs semmilyen akadály, amellyel számolnia kellene. Nagyon önzetlenül viselkedik, segít valakinek, aki különösen hálás lesz a jószívűségéért. De nem is ez a lényeg, hanem a valódi szeretet, amelyet ma mindenki megtapasztalhat, aki nyitott rá.



Ikrek

Jól teszi, ha közvetlenül az ünnepek előtt egy kis kényeztetést is beiktat a napjába. Bármennyi is a teendő és az intéznivaló még kedden, a végkimerülés nem lehet cél. Regenerálódnia kell, ha az ünnepekre a legjobb formáját szeretné hozni.



Rák

Ajándékot vagy meglepetést kaphat csütörtökön a munkahelyén – már amennyiben még dolgozik közvetlenül az ünnepek előtt. Elképzelhető, hogy ez a meglepetés egy igazán jó hír lesz: előléptetés, pénzjutalom, vagy legalábbis annak lehetősége. Valamit még tennie kell érte, vagy viszonoznia szükséges.



Oroszlán

Nagyon szép nap vár önre kedden. Olyan helyzetbe kerülhet, amikor vagy a megbocsátást és az elengedést gyakorolja, vagy éppen ön kér bocsánatot valakitől, akit akarva-akaratlanul megbántott a múltban. Szép kezdet az ünnepekhez.



Szűz

Szép és felemelő napja lesz kedden. Egyrészt egy szerencsés véletlennek köszönhetően megoldódik valami, ami eddig nyomasztotta. Másrészt ön is segít valakinek. Megnyugtató érzésekkel merülhet bele a karácsonyba.



Mérleg

Valószínűleg mára is jutott még feladata, akár otthon, akár a munkában. Ennek ellenére örömmel és könnyű szívvel végzi a dolgát. Egyrészt már előre élvezi a holnapot, másrészt pedig valamilyen nagyon jó hírt kap jutalmul a szorgalmáért.