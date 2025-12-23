Ennek a 3 csillagjegynek megérkezik az elengedés és a megoldás karácsony előtt
Az utolsó pillanatban minden megoldódik. A karácsony előtti horoszkóp erről tanúskodik.
Gőzölgő ételek, illatozó sütemények, feldíszített karácsonyfa és fenyőillat. Másra már nem is tudunk gondolni így, hogy karácsony napja egyre közeleg. Egyes csillagjegyeknek nem is kell, másoknak azonban éppen még meg kell oldaniuk valamit a nagy nap előtt. A karácsony előtti horoszkópból kiderül, hogy ma még mit kell elsimítani a békés ünnephez.
Horoszkóp: Elengedés és megoldás karácsony előtt
Kos
Elég, ha körbenéz, és láthatja, milyen sokan szeretik önt. Számukra is ön a legfontosabb. Éppen ezért most már lazítson, és élvezze a karácsonyi készülődést. Ma díszíti fel a fát, vagy inkább holnap reggel? Minden ajándékot becsomagolt már? Most már ne gondoljon semmi másra!
Bika
Kedden csodás nap vár önre. Bármit is tervez el, sikerülni fog, nincs semmilyen akadály, amellyel számolnia kellene. Nagyon önzetlenül viselkedik, segít valakinek, aki különösen hálás lesz a jószívűségéért. De nem is ez a lényeg, hanem a valódi szeretet, amelyet ma mindenki megtapasztalhat, aki nyitott rá.
Ikrek
Jól teszi, ha közvetlenül az ünnepek előtt egy kis kényeztetést is beiktat a napjába. Bármennyi is a teendő és az intéznivaló még kedden, a végkimerülés nem lehet cél. Regenerálódnia kell, ha az ünnepekre a legjobb formáját szeretné hozni.
Rák
Ajándékot vagy meglepetést kaphat csütörtökön a munkahelyén – már amennyiben még dolgozik közvetlenül az ünnepek előtt. Elképzelhető, hogy ez a meglepetés egy igazán jó hír lesz: előléptetés, pénzjutalom, vagy legalábbis annak lehetősége. Valamit még tennie kell érte, vagy viszonoznia szükséges.
Oroszlán
Nagyon szép nap vár önre kedden. Olyan helyzetbe kerülhet, amikor vagy a megbocsátást és az elengedést gyakorolja, vagy éppen ön kér bocsánatot valakitől, akit akarva-akaratlanul megbántott a múltban. Szép kezdet az ünnepekhez.
Szűz
Szép és felemelő napja lesz kedden. Egyrészt egy szerencsés véletlennek köszönhetően megoldódik valami, ami eddig nyomasztotta. Másrészt ön is segít valakinek. Megnyugtató érzésekkel merülhet bele a karácsonyba.
Mérleg
Valószínűleg mára is jutott még feladata, akár otthon, akár a munkában. Ennek ellenére örömmel és könnyű szívvel végzi a dolgát. Egyrészt már előre élvezi a holnapot, másrészt pedig valamilyen nagyon jó hírt kap jutalmul a szorgalmáért.
Skorpió
Izgalmas és vidám nap lesz a kedd, és semmilyen kellemetlen meglepetés nem érheti. Akkor sem, ha néhány kitérő becsúszik a terveibe. A dolgok kulcsa az ön fejében van: csak az válhat negatívummá, amit annak értékel.
Nyilas
Nagyon kiszámítható és tervezhető napra számíthat a Bakban járó Napnak köszönhetően. Ez a lehető legjobbkor jön a közelgő karácsony előtt. Biztos lehet benne, hogy mindennel időben végez, és minden a helyére kerül, mert nincs kedvezőtlen fényszög az égen – vagyis akadály sincs.
Bak
Jókedvű napot ígérnek a bolygók keddre. Bármit is hagyott mára, vagyis az utolsó előtti pillanatra, teljesen nyugodt lehet, mert mindent el tud intézni. Szépen összeállnak a puzzle-darabkák, és estére már látja, hogy valóban mindennel elkészül időben.
Vízöntő
Bizonyára akadt néhány bosszúság az elmúlt napokban, de végre elérkezett ez a nap, amikor már minden a csendes, örömteli készülődésről szól. Minden adott ahhoz, hogy végre lazítson, élvezze a munkája gyümölcsét, és természetesen azok társaságát is, akiket a legjobban szeret.
Halak
A családban és a környezetében mindenki nagyon figyel arra, hogy minden a lehető legnagyobb rendben haladjon. Ön pedig különösen óvatosan fogalmaz, nehogy még véletlenül is megbántson valakit. Közben aggódik azon, hogy mindennel időben elkészül-e – teljesen feleslegesen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre