Március 16-án indul Orbán Viktor országjárása!

Hat városba látogat el a héten a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 08:19
Módosítva: 2026.03.16. 08:20
Egy nappal a minden rekordot megdöntő Békemenet után máris folytatja a találkozást az emberekkel Orbán Viktor, ugyanis országjárásra indul a miniszterelnök. Még a múlt héten jelentette be az eseményeket, csak ezen a héten hat városba megy el, ahol találkozik a választókkal.

Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága

– így invitálta Orbán Viktor az embereket az országjárás helyszíneire, amelyek a következők ezen a héten:

Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
Március 17. 18:00 Eger, Dobó István tér
Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

A miniszterelnök a hétfői alkalmat beharangozta a Facebook-oldalán kora reggel:

Ahogy a Magyar Nemzet korábban összefoglalta, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Emellett november óta rendszeresen színpadra állt a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésein:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson, 
  • december 20-án Szegeden, 
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én Békéscsabán. 
  • február 28-án Esztergomban,
  • március 7-én Debrecenben. 

A miniszterelnök a rekordokat döntő Békemenetről is posztolt: „aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie.” – idézi szavait a Ripost.

 


 

 

