Március 16-án indul Orbán Viktor országjárása!
Hat városba látogat el a héten a miniszterelnök.
Egy nappal a minden rekordot megdöntő Békemenet után máris folytatja a találkozást az emberekkel Orbán Viktor, ugyanis országjárásra indul a miniszterelnök. Még a múlt héten jelentette be az eseményeket, csak ezen a héten hat városba megy el, ahol találkozik a választókkal.
Mindenkit várunk, akinek fontos Magyarország békéje és biztonsága
– így invitálta Orbán Viktor az embereket az országjárás helyszíneire, amelyek a következők ezen a héten:
Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
Március 17. 18:00 Eger, Dobó István tér
Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt
A miniszterelnök a hétfői alkalmat beharangozta a Facebook-oldalán kora reggel:
Ahogy a Magyar Nemzet korábban összefoglalta, Orbán Viktor miniszterelnök országjárása február 2-án, Mórahalmon és Mártélyon kezdődött el, amit a komáromi és az oroszlányi látogatás, majd a mezőtúri állomás követett. A kormányfő februárban Szekszárdra, Szentendrére, Sümegre, Sülysápra, Martonvásárra, Sukoróra, Csongrádra, Kistelekre is ellátogatott. Márciusban is járta az országot a miniszterelnök: 2-án Sopronban, 3-án Pétervásárán, 5-én pedig Pásztón találkozott a választókkal. Emellett november óta rendszeresen színpadra állt a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésein:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án Szegeden,
- január 17-én Miskolcon,
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban,
- február 7-én Szombathelyen,
- február 21-én Békéscsabán.
- február 28-án Esztergomban,
- március 7-én Debrecenben.
A miniszterelnök a rekordokat döntő Békemenetről is posztolt: „aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie.” – idézi szavait a Ripost.
