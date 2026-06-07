Rendőri üldözés, meghalt a motorral menekülő 16 éves lány

Egy tehetséges 16 éves argentin focistalány életét vesztette, miután a motorja egy állítólagos rendőrségi üldözés során teherautónak ütközött. Guadalupe Ludmila Lozanót a jelentések szerint az utcákon át üldözték, a motoron két másik, egy 14 és egy 15 éves tinédzser is utazott. Ők túlélték az ütközést, de súlyosan megsérültek - írja a Daily Star.

Tragikus véget ért a rendőri követés Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com

A rendőrök követték a motort

A szemtanúk szerint egy rendőrségi járőrkocsi szorosan követte őket. Néhányan azt állították, hogy a rendőrautó meglökte a tinédzserek motorjának hátsó részét, ami hozzájárult ahhoz, hogy a lány elveszítse az irányítást. Pablo Jávega ügyész megerősítette, hogy a baleset idején valóban egy rendőrautó haladt a motor mögött, de ezt inkább követésnek minősítette, nem pedig nagy sebességű üldözésnek.

Promising young footballer killed after crashing bike into lorry https://t.co/pHaoVmCsuF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 5, 2026

„A Córdoba tartományi rendőrség egyik járőrautója követte őket. Nem üldözésről volt szó, hanem követésről. Lehet, hogy ellenőrzés céljából tették.”

A nyomozók a biztonsági kamerák felvételeit vizsgálják, tanúvallomásokat gyűjtenek, és a törvényszéki jelentésekre várnak, hogy rekonstruálhassák az eseményeket, beleértve a járművek sebességét, a fékezési nyomokat és az esetleges ütközéseket.

Guadalupe az Estudiantes és a Renato Cesarini nevű helyi argentin klubokban futballozott.