Rendőri üldözés, meghalt a motorral menekülő 16 éves lány
Egy 16 éves női futballista életét vesztette, miután a motorjával teherautónak ütközött. A szemtanúk szerint a rendőrség üldözte őt Argentínában.
Egy tehetséges 16 éves argentin focistalány életét vesztette, miután a motorja egy állítólagos rendőrségi üldözés során teherautónak ütközött. Guadalupe Ludmila Lozanót a jelentések szerint az utcákon át üldözték, a motoron két másik, egy 14 és egy 15 éves tinédzser is utazott. Ők túlélték az ütközést, de súlyosan megsérültek - írja a Daily Star.
A rendőrök követték a motort
A szemtanúk szerint egy rendőrségi járőrkocsi szorosan követte őket. Néhányan azt állították, hogy a rendőrautó meglökte a tinédzserek motorjának hátsó részét, ami hozzájárult ahhoz, hogy a lány elveszítse az irányítást. Pablo Jávega ügyész megerősítette, hogy a baleset idején valóban egy rendőrautó haladt a motor mögött, de ezt inkább követésnek minősítette, nem pedig nagy sebességű üldözésnek.
„A Córdoba tartományi rendőrség egyik járőrautója követte őket. Nem üldözésről volt szó, hanem követésről. Lehet, hogy ellenőrzés céljából tették.”
A nyomozók a biztonsági kamerák felvételeit vizsgálják, tanúvallomásokat gyűjtenek, és a törvényszéki jelentésekre várnak, hogy rekonstruálhassák az eseményeket, beleértve a járművek sebességét, a fékezési nyomokat és az esetleges ütközéseket.
Guadalupe az Estudiantes és a Renato Cesarini nevű helyi argentin klubokban futballozott.
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