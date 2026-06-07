Ennek a csillagjegynek ma bearanyozza a napját a Halak Hold
A Halak érzékeny lehet, a Kosra érzelmi hullámzás vár. Minden csillagjegyre másképp hat a Halak Hold.
Micsoda vasárnap, micsoda hatás! A Halak Hold egy csillagjegy szülöttét sem hagyja unatkozni! Jobb, ha te is felkészülsz! Mutatjuk, kire mi vár a hét utolsó napján!
Napi horoszkóp: 2026. június 7., vasárnap – Óriási fordulat vár a Nyilasra, a Halak Hold bearanyozza a napját!
Kos
A Halak Hold idején nehéz megőrizni a stabilitást, mert minden érzést felerősít, a jót is, és a rosszat is. Amit tehet az érzelmi hullámzás ellen: bármi jó, ami leföldeli, kertészkedés, séta, illetve a víz-elemű Hold miatt a vizes tevékenység is jó, fürdőzés, úszás.
Bika
Ma már a Halakban jár a Hold, ami álmodozásra hajlamosít, és közben felerősíti a megérzéseit. Hasznos tapasztalás lesz, ha hallgat az intuíciójára. Emellett elengedhetetlen, hogy sok folyadékot igyon.
Ikrek
Vasárnap lesznek harmonikus és diszharmonikus fényszögek egyaránt. Vagyis lesznek kedvező és kedvezőtlen események. Akkor jár jól, ha kicsit elvonul, és a jövője megtervezésével foglalkozik. A célok motiválják és fellelkesítik.
Rák
A Hold víz elemű jegyben jár, a Vénusz pedig az ön jegyében, szóval itt az ideje, hogy végre jól érezze magát a bőrében. Most minden az ön malmára hajtja a vizet a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Fókuszáljon egy kicsit magára, és olyan programot, olyan társaságot válasszon, amihez valóban van kedve…
Oroszlán
Minden vasárnapnak arról kellene szólnia, hogy kipihenje a hét fáradalmait, és feltöltődjön a következő hét feladataira. Ez a mostani napra különösen igaz a Halak jegyében járó Hold miatt. Önnek kell úgy alakítania a dolgait, hogy ez meglegyen.
Szűz
Vasárnap az ön számára nagyon kedvező szelek fújnak, és könnyen lehet, hogy egy ötletet vagy egy lehetőséget hordoznak, melyet néhány baráttal vagy családtaggal együttműködve tudna megvalósítani. Vágjon bele, mert komoly sikert ígér a dolog!
Mérleg
Vasárnap egy beszélgetés nagy hatással lehet a gondolataira, és akár még új motivációkat is adhat az ön számára. Lehet, hogy vitázik valakivel, mégis épp ez jelenti a végső lökést egy terv végrehajtásához, úgyhogy, még ha így is lenne, ez is nagyon előremutató lehet.
Skorpió
Nagyon jó napja lehet vasárnap, és része lehet egy megható élményben. Arra kellene csak figyelnie, hogy ne ragadjon le minden apró részletnél egy ügyben. Az rendben van, hogy megfontoltan dönt, de ne ön legyen végül, aki akadályozza a megvalósulást. Jó hír, szerencsés fejlemény jöhet.
Nyilas
Ma végre sikerülhet megoldania egy problémát, amellyel már jó ideje hiába küzdött. Ettől visszanyerheti nemcsak a jókedvét, hanem a magabiztosságát is: most végre jobbnak látja a helyzetét. Ez az érzés az egész vasárnapot bearanyozza.
Bak
A Hold ma az érzékeny Halak jegyébe lép. Ma aztán tényleg mindenen képes megsértődni, egészen ártatlan kérdéseken is. Ugyanakkor viszont értékes felismerései is lesznek, főleg a jövőjével kapcsolatban.
Vízöntő
A Halak jegyébe lépő Hold kedvez önnek. Olyan meglátásai lehetnek, amelyek elősegítik céljai elérését. Hallgasson az ösztöneire, megérzéseire, azok most csalhatatlanul mutatják az utat! Egy ismerős is megoszthat önnel egy olyan információt, ami elgondolkodtatja.
Halak
A Halak Hold szentimentálissá és érzékennyé teszi. Akár még könnyek is szökhetnek a szemébe. Nem kell szégyellnie magát, ha meghatódik. A Halak vizes jellege arra inti, hogy igyon eleget, és a növényeknek is adjon vizet! Most úszással, fürdéssel tud a legjobban töltődni.
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