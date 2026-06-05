David Beckham csillagot kap a Hírességek Sétányán, ez a két híresség mond beszédet
Nem mindenkinek tetszik a terv, hogy egy sportoló is csillagot kapjon a sztárok között.
Újabb rangos elismerésben részesül David Beckham, a korábbi angol válogatott csapatkapitány csillagot kap Hollywoodban, a Hírességek Sétányán. A ceremóniát június 13-án rendezik meg, ahol a futballsztár hivatalosan is átveheti a Hírességek Sétányának 2849. csillagát.
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A szervezők bejelentése szerint az eseményen beszédet mond majd Tom Cruise, valamint Beckham felesége, Victoria Beckham is. A ceremónia várhatóan számos rajongót és hírességet vonz majd Los Angelesbe.
A Hírességek Sétányának munkatársa, Ana Martinez szerint Beckham elismerése különösen időszerű, mivel az Egyesült Államok hamarosan a labdarúgó-világ egyik legfontosabb eseményének, a FIFA Világbajnokságnak ad otthont. Hangsúlyozta, hogy Beckham jelentős szerepet játszott a futball népszerűsítésében az Egyesült Államokban, miközben sportolói és közéleti tevékenységével világszerte ismert személyiséggé vált.
A hír gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sok rajongó örömmel fogadta az elismerést. Többen legendának nevezték Beckhamet, és úgy vélték, hogy pályafutása, valamint a sportág népszerűsítéséért végzett munkája miatt teljes mértékben megérdemli a csillagot.
Akadtak azonban olyanok is, akik megkérdőjelezték a döntést. Egyes kommentelők arra hívták fel a figyelmet, hogy a hollywoodi Hírességek Sétányát elsősorban filmes és zenei hírességekkel azonosítják, ezért szerintük szokatlan, hogy egy futballista is helyet kapjon a legendás nevek között.
Az elmúlt években olyan ismert személyiségek kaptak csillagot a sétányon, mint Daniel Radcliffe, Jennifer Aniston és Macaulay Culkin. Nemrég pedig Miley Cyrus is csatlakozott a kitüntetettek sorához.
Beckham játékos-pályafutása közel két évtizeden át tartott, és történelmet írt azzal, hogy első angol futballistaként négy különböző országban – Angliában, Spanyolországban, az Egyesült Államokban és Franciaországban – is bajnoki címet nyert. A sportban elért sikerei mellett jótékonysági munkáját is széles körben elismerik. A mostani kitüntetés nemcsak sportolói eredményeinek, hanem közéleti és jótékonysági tevékenységének is szól - írja a Mirror.
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