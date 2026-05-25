Titokban mondták ki a boldogító igent? Miley Cyrus anyja elkotyogta magát

Miley Cyrus édesanyja, Tish Cyrus pletykákat indított el lánya házasságáról. A család nemrég részt vett a Hollywood Walk of Fame‑ceremónián, ahol Miley megkapta saját csillagát a híres járdán, és ekkor Tish „férjként” hivatkozott az énekesnő párjára, Maxx Morandóra.

Miley Cyrus titokban házasodhatott meg

A Flowers énekesnője — akit 2025 végén jegyezett el a Liily rockzenekar dobosa — épp édesanyjával és nővérével, Brandi Cyrus-szal fotózkodott, amikor Tish azt mondta: „Hozzuk a férjet.” A 27 éves Morando ezután a Hannah Montana sztárja mellé állt a képekhez – sőt, egy ponton még az arcára is adott egy puszit.

Bár ez még nem jelenti biztosra, hogy titokban összeházasodtak, a rajongók számára nem lenne meglepő, hiszen eddig sem verték nagy dobra a mérföldköveket kapcsolatukban.

A pár egy vakrandin ismerkedett meg, amiről az énekesnő egy 2023 májusi interjúban csak annyit mondott „Nos, nekem vak volt, neki pedig nem igazán.” 2021 novemberében már terjedtek a pletykák kettejük románcáról, amikor közösen jelentek meg egy rendezvényen, majd ismét együtt látták őket Miamiban Miley szilveszteri partiján.

2022 áprilisában, Los Angelesben szenvedélyes csókolózással tették hivatalossá a kapcsolatukat, majd két évvel később már össze is költöztek. Az eljegyzés sem váratott magára sokáig, 2025 decemberében már gyémántgyűrű díszelgett Miley ujján – írta a Page Six.