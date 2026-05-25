RETRO RÁDIÓ

Titokban mondták ki a boldogító igent? Miley Cyrus anyja elkotyogta magát

Hollywoodi csillagot kapott nemrég az énekesnő.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.25. 12:30
miley cyrus házasság énekesnő

Miley Cyrus édesanyja, Tish Cyrus pletykákat indított el lánya házasságáról. A család nemrég részt vett a Hollywood Walk of Fame‑ceremónián, ahol Miley megkapta saját csillagát a híres járdán, és ekkor Tish „férjként” hivatkozott az énekesnő párjára, Maxx Morandóra.

Miley Cyrus titokban házasodhatott meg
Miley Cyrus titokban házasodhatott meg Fotó: Javier Rojas

Miley Cyrus titokban házasodhatott meg

A Flowers énekesnője — akit 2025 végén jegyezett el a Liily rockzenekar dobosa — épp édesanyjával és nővérével, Brandi Cyrus-szal fotózkodott, amikor Tish azt mondta: „Hozzuk a férjet.” A 27 éves Morando ezután a Hannah Montana sztárja mellé állt a képekhez – sőt, egy ponton még az arcára is adott egy puszit.

Bár ez még nem jelenti biztosra, hogy titokban összeházasodtak, a rajongók számára nem lenne meglepő, hiszen eddig sem verték nagy dobra a mérföldköveket kapcsolatukban.

A pár egy vakrandin ismerkedett meg, amiről az énekesnő egy 2023 májusi interjúban csak annyit mondott „Nos, nekem vak volt, neki pedig nem igazán.” 2021 novemberében már terjedtek a pletykák kettejük románcáról, amikor közösen jelentek meg egy rendezvényen, majd ismét együtt látták őket Miamiban Miley szilveszteri partiján. 

2022 áprilisában, Los Angelesben szenvedélyes csókolózással tették hivatalossá a kapcsolatukat, majd két évvel később már össze is költöztek. Az eljegyzés sem váratott magára sokáig, 2025 decemberében már gyémántgyűrű díszelgett Miley ujján – írta a Page Six.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu