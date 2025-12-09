Miley Cyrus érzelmes választ adott egy szeretett családtagja egészségügyi állapotáról

A 33 éves énekesnő, Miley Cyrus még hétfőn adott interjút az Entertainment Tonightnak, amelyben megosztott néhány friss információt szeretett keresztanyjáról, Dolly Partonról. A szexis countryikon, Dolly idén elég súlyos egészségügyi problémákkal küszködött. Az egykoron Hannah Montana-t játszó színész-énekesnő szerint Parton egyáltalán nem készül lassítani.

Miley Cyrus őszintén vallott keresztanyja, Dolly Parton egészségügyi állapotáról Fotó: AFP

Miley Cyrus kitálalt szeretett családtagjáról

A 79 éves Parton egészségesnek és jókedvűnek tűnt egy nemrég közzétett Instagram-videóban, amelyben boldog hálaadást kívánt rajongóinak. A videó egy hónappal azután jelent meg, hogy egészségügyi okok miatt elhalasztotta Las Vegas-i koncertjét. Akkor azt közölte a lelkes rajongókkal, hogy az orvosok szerint néhány beavatkozásra szüksége van.

Ahogy viccelődtem velük, ideje lehet a 100 000 mérföldes átvizsgálásomnak, bár ez most nem a szokásos látogatás a plasztikai sebészemnél! Komolyra fordítva szót, így nem tudok próbálni és összerakni olyan műsort, amilyet szeretnék, hogy lássatok, és amilyet megérdemeltek

– vallotta Dolly korábban.

A rajongók azonban később megijedtek, amikor a country énekesnő nővére, Freida a Facebookon azt írta, hogy „egész éjjel imádkozott” Partonért. Freida később tisztázta a dolgokat, miután a rajongók teljesen megijedtek a bejegyzéstől.

Parton később az X-en jelentkezett be, és kijelentette, hogy életben van.

Miley Cyrus újabb hírrel jelentkezett a keresztanyjáról az Entertainment Tonight-nak

Ő mindig folytatja a show-t. Alig várja, hogy visszatérhessen a munkához

– oszlatta el a kételyeket a szépséges énekesnő, akit gyémántgyűrűvel az ujján kaptak lencsevégre.

Még júliusban jelentette be Dolly, hogy a férje, Carl Dean halála után ideiglenesen félreteszi a zenélést. A házaspár közel 60 évig volt együtt, Dean 82 éves korában hunyt el. Mindenesetre az énekesnő azt ígérte a rajongóinak, hogy zenei karrierje nem ért véget – írja a Page Six,